КАПЛИЕНКО: «Мы полностью переиграли Днепр-1 во втором тайме»
Защитник новичка УПЛ ждет возвращения на родной стадион
Защитник черкасского ЛНЗ Александр Каплиенко прокомментировал ничью с «Днепром-1» (1:1) в матче 20-го тура УПЛ.
«Впечатления позитивные. Днепр-1 – лидер чемпионата. Результат, наверное, не по игре. Во втором тайме мы полностью переиграли соперника, могли забивать и забирать победу.
Вторая игра подряд в Ковалевке? Мы все ждем возвращения в Черкассы, чтобы сыграть перед родными болельщиками матч. Это будут позитивные эмоции и для нас, и для них», – сказал Александр Каплиенко.
Черкасский клуб за 20 матчей набрал 25 очков, что позволяет занимать седьмое место.
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