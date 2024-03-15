КАПЛИЕНКО: «Мы полностью переиграли Днепр-1 во втором тайме»

Защитник черкасского ЛНЗ Александр Каплиенко прокомментировал ничью с «Днепром-1» (1:1) в матче 20-го тура УПЛ.

«Впечатления позитивные. Днепр-1 – лидер чемпионата. Результат, наверное, не по игре. Во втором тайме мы полностью переиграли соперника, могли забивать и забирать победу.

Вторая игра подряд в Ковалевке? Мы все ждем возвращения в Черкассы, чтобы сыграть перед родными болельщиками матч. Это будут позитивные эмоции и для нас, и для них», – сказал Александр Каплиенко.

Черкасский клуб за 20 матчей набрал 25 очков, что позволяет занимать седьмое место.