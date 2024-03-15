Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КАПЛИЕНКО: «Мы полностью переиграли Днепр-1 во втором тайме»
Украина. Премьер лига
15 марта 2024, 04:22 | Обновлено 15 марта 2024, 04:25
36
0

КАПЛИЕНКО: «Мы полностью переиграли Днепр-1 во втором тайме»

Защитник новичка УПЛ ждет возвращения на родной стадион

15 марта 2024, 04:22 | Обновлено 15 марта 2024, 04:25
36
0
КАПЛИЕНКО: «Мы полностью переиграли Днепр-1 во втором тайме»
ФК ЛНЗ. Александр Каплиенко

Защитник черкасского ЛНЗ Александр Каплиенко прокомментировал ничью с «Днепром-1» (1:1) в матче 20-го тура УПЛ.

«Впечатления позитивные. Днепр-1 – лидер чемпионата. Результат, наверное, не по игре. Во втором тайме мы полностью переиграли соперника, могли забивать и забирать победу.

Вторая игра подряд в Ковалевке? Мы все ждем возвращения в Черкассы, чтобы сыграть перед родными болельщиками матч. Это будут позитивные эмоции и для нас, и для них», – сказал Александр Каплиенко.

Черкасский клуб за 20 матчей набрал 25 очков, что позволяет занимать седьмое место.

По теме:
БРАЖКО: «На снегу пробивать неудобно. Мяч слетает с ноги, трудно поймать»
В Динамо определили лучшего игрока матча УПЛ против луганской Зари
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Виктор Скрипник – качественный специалист»
Александр Каплиенко ЛНЗ Черкассы Днепр-1 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Футбол | 14 марта 2024, 03:25 6
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина

21 марта в 21:45 состоится полуфинал плей-офф квалификации Евро-2024

The Ring обновил рейтинг лучших в хевивейте. Какое место в Усика и Фьюри?
Бокс | 14 марта 2024, 19:07 0
The Ring обновил рейтинг лучших в хевивейте. Какое место в Усика и Фьюри?
The Ring обновил рейтинг лучших в хевивейте. Какое место в Усика и Фьюри?

Александр Усик продолжает удерживать чемпионское место

Олимпиакос совершил большой камбэк, отыграв у Маккаби Т-А три мяча
Футбол | 15.03.2024, 00:50
Олимпиакос совершил большой камбэк, отыграв у Маккаби Т-А три мяча
Олимпиакос совершил большой камбэк, отыграв у Маккаби Т-А три мяча
Триллер в Леверкузене. Байер совершил камбек в ШИКарном матче с Карабахом
Футбол | 15.03.2024, 00:10
Триллер в Леверкузене. Байер совершил камбек в ШИКарном матче с Карабахом
Триллер в Леверкузене. Байер совершил камбек в ШИКарном матче с Карабахом
В игре только фавориты! Определены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Футбол | 14.03.2024, 06:15
В игре только фавориты! Определены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
В игре только фавориты! Определены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Атлетико прошел Интер. Облак выиграл серию пенальти
Атлетико прошел Интер. Облак выиграл серию пенальти
14.03.2024, 00:47 17
Футбол
Арсенал по пенальти прошел Порту. Зинченко отыграл пятнадцать минут
Арсенал по пенальти прошел Порту. Зинченко отыграл пятнадцать минут
13.03.2024, 00:53 20
Футбол
СВЁНТЕК – о подаче с руки Путинцевой: «Может, в Казахстане этому учат»
СВЁНТЕК – о подаче с руки Путинцевой: «Может, в Казахстане этому учат»
13.03.2024, 09:59 3
Теннис
Новые подробности скандала в Заре. Известны два инициатора бойкота
Новые подробности скандала в Заре. Известны два инициатора бойкота
13.03.2024, 12:16 23
Футбол
Реванш за два поражения. Костюк разобралась с Потаповой в Индиан-Уэллс
Реванш за два поражения. Костюк разобралась с Потаповой в Индиан-Уэллс
14.03.2024, 21:16 57
Теннис
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось
13.03.2024, 06:30 25
Футбол
Больше никаких шариков. УЕФА изменит жеребьевку Лиги чемпионов
Больше никаких шариков. УЕФА изменит жеребьевку Лиги чемпионов
13.03.2024, 15:49 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем