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Украина. Премьер лига
15 марта 2024, 03:59 | Обновлено 15 марта 2024, 04:06
49
0

В Динамо определили лучшего игрока матча УПЛ против луганской Зари

Владислав Ванат в голосовании опередил Дениса Попова и Николая Шапаренко

15 марта 2024, 03:59 | Обновлено 15 марта 2024, 04:06
49
0
В Динамо определили лучшего игрока матча УПЛ против луганской Зари
ФК Динамо. Владислав Ванат

Форвард Владислав Ванат назван лучшим игроком поединка против луганской «Зари» (2:0).

Болельщики «Динамо» выбрали лучшего игрока команды в домашнем матче 21-го тура УПЛ. В опросе приняли участие около 2,5 тысяч респондентов.

Больше всего голосов получил форвард Владислав Ванат, за него проголосовали 50% респондентов. В игре с луганской командой Ванат отличился забитым мячом на 30-й минуте.

На втором месте в опросе – автор второго гола в матче Денис Попов (14%), на третьем – Николай Шапаренко (11%).

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Динамо - Заря лучший игрок Владислав Ванат Денис Попов Николай Шапаренко
Источник ФК Динамо Киев
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