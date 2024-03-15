В Динамо определили лучшего игрока матча УПЛ против луганской Зари

Форвард Владислав Ванат назван лучшим игроком поединка против луганской «Зари» (2:0).

Болельщики «Динамо» выбрали лучшего игрока команды в домашнем матче 21-го тура УПЛ. В опросе приняли участие около 2,5 тысяч респондентов.

Больше всего голосов получил форвард Владислав Ванат, за него проголосовали 50% респондентов. В игре с луганской командой Ванат отличился забитым мячом на 30-й минуте.

На втором месте в опросе – автор второго гола в матче Денис Попов (14%), на третьем – Николай Шапаренко (11%).