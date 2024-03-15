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Украина. Премьер лига
15 марта 2024, 03:56 | Обновлено 15 марта 2024, 04:12
43
0

ВИДЕО. Текбол и силовые упражнения. Шахтер готовится к матчу с Карпатами

«Горняки» пребывают в хорошем настроении

15 марта 2024, 03:56 | Обновлено 15 марта 2024, 04:12
43
0
ВИДЕО. Текбол и силовые упражнения. Шахтер готовится к матчу с Карпатами
ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» без игроков, которые получили вызовы в национальные сборные, начал подготовку к товарищеской встрече с львовскими «Карпатами».

Команда под руководством Марино Пушича тренировалась в поле гостиничного комплекса Emily Resort.

Сессия стартовала с разминки, после чего «оранжево-черные», используя четыре ворот, выполняли упражнения на держание мяча с задачами: одна группа игроков должна была набирать баллы, забивая голы, другая – сделать больше передач. Вторую часть тренировки посвятили игре тремя командами на ограниченном участке поля. В общей сложности занятие длилось более часа.

Также футболисты поработали и в тренажерном зале. Команда играла в текбол и активно делала силовые упражнения.

Игра против лидера Первой лиги состоится в пятницу, 15 марта, в 14:00. Команды сыграют на стадионе «Украина» во Львове.

ВИДЕО. Текбол и силовые упражнения. Шахтер готовится к матчу с Карпатами

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Источник Sport.ua
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