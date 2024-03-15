ВИДЕО. Текбол и силовые упражнения. Шахтер готовится к матчу с Карпатами
«Горняки» пребывают в хорошем настроении
Донецкий «Шахтер» без игроков, которые получили вызовы в национальные сборные, начал подготовку к товарищеской встрече с львовскими «Карпатами».
Команда под руководством Марино Пушича тренировалась в поле гостиничного комплекса Emily Resort.
Сессия стартовала с разминки, после чего «оранжево-черные», используя четыре ворот, выполняли упражнения на держание мяча с задачами: одна группа игроков должна была набирать баллы, забивая голы, другая – сделать больше передач. Вторую часть тренировки посвятили игре тремя командами на ограниченном участке поля. В общей сложности занятие длилось более часа.
Также футболисты поработали и в тренажерном зале. Команда играла в текбол и активно делала силовые упражнения.
Игра против лидера Первой лиги состоится в пятницу, 15 марта, в 14:00. Команды сыграют на стадионе «Украина» во Львове.
ВИДЕО. Текбол и силовые упражнения. Шахтер готовится к матчу с Карпатами
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