Саудовская Аравия. Аль-Шабаб на выезде отгрузил три мяча аутсайдеру
В местной Премьер-лиге состоялось три матча
14 марта в чемпионате Саудовской Аравии состоялись матчи 24-го тура.
Главный аутсайдер сезона «Аль-Хазем» дома без шансов проиграл «Аль-Шабабу».
«Аль-Халидж» дома забил два гола «Аль-Охдуду» в первом тайме, но во втором не удержал это преимущество.
Ещё в одном поединке «Абха» воспользовалась тем, что оппонент с 22-й минуты играл в меньшинстве, сумев забить победный гол.
Чемпионат Саудовской Аравии. 24-й тур. 14 марта.
Аль-Хазем – Аль-Шабаб – 0:3
Голы: Виллеман (34 автогол), Диалло (53), Радиф (90+6)
Аль-Халидж – Аль-Охдуд – 2:2
Голы: Салем (3), Хамсал (24) – Буркэ (53 пен), Кольядо (58)
Абха – Аль-Вахда Мекка – 1:0
Гол: Сахафи (34)
Удаление: ... – Рашид (22)
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