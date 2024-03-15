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Саудовская Аравия
15 марта 2024, 02:56 | Обновлено 15 марта 2024, 03:03
12
0

Саудовская Аравия. Аль-Шабаб на выезде отгрузил три мяча аутсайдеру

В местной Премьер-лиге состоялось три матча

15 марта 2024, 02:56 | Обновлено 15 марта 2024, 03:03
12
0
Саудовская Аравия. Аль-Шабаб на выезде отгрузил три мяча аутсайдеру
twitter.com/AlShabab_EN

14 марта в чемпионате Саудовской Аравии состоялись матчи 24-го тура.

Главный аутсайдер сезона «Аль-Хазем» дома без шансов проиграл «Аль-Шабабу».

«Аль-Халидж» дома забил два гола «Аль-Охдуду» в первом тайме, но во втором не удержал это преимущество.

Ещё в одном поединке «Абха» воспользовалась тем, что оппонент с 22-й минуты играл в меньшинстве, сумев забить победный гол.

Чемпионат Саудовской Аравии. 24-й тур. 14 марта.

Аль-Хазем – Аль-Шабаб – 0:3

Голы: Виллеман (34 автогол), Диалло (53), Радиф (90+6)

Аль-Халидж – Аль-Охдуд – 2:2

Голы: Салем (3), Хамсал (24) – Буркэ (53 пен), Кольядо (58)

Абха – Аль-Вахда Мекка – 1:0

Гол: Сахафи (34)

Удаление: ... – Рашид (22)

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Аль-Шабаб Аль-Халидж Аль-Вахда Мекка Абха чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хазем
Источник Sport.ua
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