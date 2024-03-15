Игрок Руха: «Металлист 1925 играет непривычной для УПЛ схемой»
Виталий Роман поделился ожиданиями от матча с харьковским «Металлистом 1925»
Правый бек львовского «Руха» Виталий Роман рассказал, как команда готовится к игре 21-го тура УПЛ против «Металлиста 1925».
«Сейчас у нас отличное настроение, ведь удалось набрать такие желанные очки в предыдущих матчах. Все на положительной волне готовятся к матчу с «Металлистом 1925». Несмотря на то, что харьковчане не совсем успешно стартовали в УПЛ после возобновления чемпионата, это все еще опасная команда с хорошим тренером и качественными игроками.
Нас ждет непростой поединок, впрочем, мы хотим победить. У каждой команды есть свои плюсы и минусы, и сейчас мы изучаем игру «Металлиста 1925», ведь они играют по довольно необычной для чемпионата Украины схеме. К этому следует подготовиться, уметь подстроиться под соперника, но навязать им свою игру.
Каждый из игроков «Руха» – профессионал, поэтому мы готовы к давлению и будем играть против любого соперника в свой футбол. Команда не обращает внимания на разговоры о ее текущей форме и результатах. Все потому, что мы всегда настроены на победу.
Впереди у нас очередная игра на выезде и почему так получается, что в выездных матчах мы получаем лучшие результаты. Не знаю, как это можно объяснить, ведь и дома, и в гостевых матчах «Рух» все равно хорошо подготовлен и демонстрирует примерно один и тот же футбол», – сказал защитник львовского клуба.
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