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  4. Виктор СКРИПНИК: «Готовимся дать бой Руху»
Украина. Премьер лига
15 марта 2024, 01:22 | Обновлено 15 марта 2024, 01:31
42
1

Виктор СКРИПНИК: «Готовимся дать бой Руху»

Наставник Металлиста 1925 ожидает на не простую игру

15 марта 2024, 01:22 | Обновлено 15 марта 2024, 01:31
42
1
Виктор СКРИПНИК: «Готовимся дать бой Руху»
ФК Металист 1925. Виктор Скрипник

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Виктор Скрипник назвал цели команды на матч против «Руха» в рамках 21-го тура УПЛ.

– Виктор, как повлияла на команду ничья против «ЛНЗ»? С одной стороны, наконец-то не проиграли, с другой – все еще не победили?

– Вот так и работаем. Хотели очень выиграть, но, к сожалению, не только мы, но и наши соперники мечтают о победах. Радует то, что уже не проиграли и были хорошие основания выиграть тот матч против «ЛНЗ». Сейчас настраиваемся дать бой «Руху», команде, играющей своими ресурсами, есть ребята, приехавшие из-за границы, они мечтают о еврокубках. Но у нас тоже есть те мечты, которые мы хотим добиться, а также, наконец, выиграть игру.

– Как сейчас готовитесь к «Руху». Возможно, используете что-нибудь нестандартное?

– Могу вас разочаровать, мы работаем, не подстраиваясь к соперникам. Мы разбираем эту команду, это мощный коллектив, играющий в прессинг по всему полю и с этим нужно что-то делать, тем более, что мы тоже хотим действовать так. Будем смотреть. То настроение, которое есть у нас сейчас, играем дома, мы играем, можно сказать, после удачной игры, когда уже нет тех поражений, которые зачастили у нас. Итак, надеюсь, что будет еще лучше.

– Как считаете, в чем сила «Руха»?

– В первую очередь, в те годы, когда они играли с задачей не вылететь, у них была очень мощная юношеская команда. Два года прошло, сейчас молодежь играет в УПЛ и тот коллектив, который у них есть, и тот тренер, который работал в юношеской команде, они сейчас очень хорошо играют в Премьер-лиге. Однако еще раз подчеркиваю, что нет команд, у которых нельзя выиграть, на что мы надеемся и работаем над этим.

– Накануне длительные контракты с клубом подписали его воспитанники Обинайя и Панченко. Вы привлекаете их к тренировкам, Сэм уже дебютировал в УПЛ. Как вы можете охарактеризовать этих игроков, какими видите их перспективы?

– Эти ребята заслуживают этого, но я всегда говорю, что все зависит от них. Если ты подписал контракт с первой командой, это не значит, что жизнь остановилась и все у тебя будет и дальше так продолжаться. Ребята должны всегда развивать себя дальше, что они делают, я надеюсь. И те матчи, которые мы даем им играть в составе юношеской команды - это как раз им подходит, потому что в таком возрасте у тебя есть еженедельно играть в футбол. Не только тренироваться с первой командой, но и играть в футбол, что они делают. Потом приходят к нам. Если мы видим, что они нужны нам в игре, как мы делаем с Сэмом, то используем. И ожидаем, что Мотя тоже у нас дебютирует в первой команде.

– После игры против «ЛНЗ» вы сказали, что команда впервые сыграла ромбом. На «Рух» снова будет эта тактическая схема или будут сюрпризы для львовян?

- Это предложение, которое у нас уже есть, мы можем так сыграть. Первые два матча мы, к сожалению, проиграли, мы тогда играли не ромб. Будет лишним, если я сейчас начну рассказывать, как мы будем играть, чего ждать нашему сопернику. Игра покажет. Мы работаем, мы настраиваемся, к сожалению, наш соперник тоже. Посмотрим, я думаю, что будет интересно.

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Виктор Скрипник Металлист 1925 Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Металлист 1925
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Комментарии 1
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Iigor6583
Ох вже ті бої команд Скрипника де він тренував. Менше слів, більше діла.
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