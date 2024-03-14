Украина. Премьер лига14 марта 2024, 21:29 | Обновлено 14 марта 2024, 21:35
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Стали известны даты и время матчей 23-го тура УПЛ
Дирекция УПЛ определила даты проведения и время начала поединков
14 марта 2024, 21:29 | Обновлено 14 марта 2024, 21:35
694
0
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 23-го тура УПЛ сезона 2023/24.
Поединки 23-го тура Украинской Премьер-лиги состоятся с 29 марта по 1 апреля.
УПЛ. 23-й тур
6 апреля (суббота)
- 15:30. Верес – Оболонь
7 апреля (воскресенье)
- 13:00. Черноморец – Александрия
- 15:30. Колос – Металлист 1925
- 18:00. Шахтер – Рух
8 апреля (понедельник)
- 13:00. Минай – Полесье
- 15:30. Динамо – ЛНЗ
- 18:00. Кривбасс – Ворскла
9 апреля (вторник)
- 13:00. Днепр-1 – Заря
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