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Украина. Премьер лига
14 марта 2024, 21:29 | Обновлено 14 марта 2024, 21:35
694
0

Стали известны даты и время матчей 23-го тура УПЛ

Дирекция УПЛ определила даты проведения и время начала поединков

14 марта 2024, 21:29 | Обновлено 14 марта 2024, 21:35
694
0
Стали известны даты и время матчей 23-го тура УПЛ
ФК Шахтер

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 23-го тура УПЛ сезона 2023/24.

Поединки 23-го тура Украинской Премьер-лиги состоятся с 29 марта по 1 апреля.

УПЛ. 23-й тур

6 апреля (суббота)

  • 15:30. Верес – Оболонь

7 апреля (воскресенье)

  • 13:00. Черноморец – Александрия
  • 15:30. Колос – Металлист 1925
  • 18:00. Шахтер – Рух

8 апреля (понедельник)

  • 13:00. Минай – Полесье
  • 15:30. Динамо – ЛНЗ
  • 18:00. Кривбасс – Ворскла

9 апреля (вторник)

  • 13:00. Днепр-1 – Заря
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Источник Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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