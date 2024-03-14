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ATP
14 марта 2024, 21:31 |
377
1

Первый номер мужского тенниса Джокович не сыграет на Мастерсе в Майами

В последний раз Новак играл на этом турнире в 2019 году

14 марта 2024, 21:31 |
377
1
Первый номер мужского тенниса Джокович не сыграет на Мастерсе в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Лидер рейтинга АТР Новак Джокович (Сербия) не сыграет на хардовом турнире АТР 1000 в Майами (США).

Об этом сообщает журналист Саша Озмо. Соревнования пройдут с 20 по 31 марта.

В последний раз Джокович играл в Майами ещё в 2019 году. Далее ему препятствовали пандемия коронавируса и нежелание прививаться, из-за чего Ноле не пускали в США.

На Мастерсе в Индиан-Уэллсе Новак вылетел в 3-м раунде от лаки-лузера Лука Нарди.

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Новак Джокович ATP Майами
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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introvert
Не здивований. Зараз йому виходити на харді проти молодих (і не важливо, чи це Сіннер по той бік сітки, чи який-небудь Нарді) - лише ганьбитися. А от на грунті ситуація може змінитися.
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