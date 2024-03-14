Первый номер мужского тенниса Джокович не сыграет на Мастерсе в Майами

Лидер рейтинга АТР Новак Джокович (Сербия) не сыграет на хардовом турнире АТР 1000 в Майами (США).

Об этом сообщает журналист Саша Озмо. Соревнования пройдут с 20 по 31 марта.

В последний раз Джокович играл в Майами ещё в 2019 году. Далее ему препятствовали пандемия коронавируса и нежелание прививаться, из-за чего Ноле не пускали в США.

На Мастерсе в Индиан-Уэллсе Новак вылетел в 3-м раунде от лаки-лузера Лука Нарди.