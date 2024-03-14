ATP14 марта 2024, 21:31 |
377
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Первый номер мужского тенниса Джокович не сыграет на Мастерсе в Майами
В последний раз Новак играл на этом турнире в 2019 году
14 марта 2024, 21:31 |
377
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Лидер рейтинга АТР Новак Джокович (Сербия) не сыграет на хардовом турнире АТР 1000 в Майами (США).
Об этом сообщает журналист Саша Озмо. Соревнования пройдут с 20 по 31 марта.
В последний раз Джокович играл в Майами ещё в 2019 году. Далее ему препятствовали пандемия коронавируса и нежелание прививаться, из-за чего Ноле не пускали в США.
На Мастерсе в Индиан-Уэллсе Новак вылетел в 3-м раунде от лаки-лузера Лука Нарди.
Novak Djokovic won’t play in Miami.— Saša Ozmo (@ozmo_sasa) March 14, 2024
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Комментарии 1
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Не здивований. Зараз йому виходити на харді проти молодих (і не важливо, чи це Сіннер по той бік сітки, чи який-небудь Нарді) - лише ганьбитися. А от на грунті ситуація може змінитися.
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