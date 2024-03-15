Другие новости15 марта 2024, 01:30 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 марта
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
15 марта 2024, 01:30 |
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В пятницу, 15 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
18:00 Александрия – Ворскла
21:00 Аль-Ахли – Аль-Наср
22:00 Реал Сосьедад – Кадис
КИБЕРСПОРТ (СS2)
16:00 Sampi – ECLOT
19:30 Sinners – Unity Esports
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