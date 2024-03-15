СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 марта

В пятницу, 15 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Александрия – Ворскла

2.52 – 2.90 – 3.24

21:00 Аль-Ахли – Аль-Наср

2.51 – 3.70 – 2.40

22:00 Реал Сосьедад – Кадис

1.51 – 4.26 – 8.40

КИБЕРСПОРТ (СS2)

16:00 Sampi – ECLOT

1.92 – 1.82

19:30 Sinners – Unity Esports

1.31 – 3.29