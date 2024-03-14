Рэшфорд и Фоден – в заявке сборной Англии на матчи с Бразилией и Бельгией

Тренерский штаб сборной Англии во главе с Гаретом Саутгейтом определился со списком игроков, которые вызваны на мартовские товарищеские матчи против Бразилии и Бельгии (23 и 26 марта соответственно).

Заявка сборной Англии:

Голкиперы: Сэм Джонстон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Ремсдейл («Арсенал»)

Защитники: Джерред Брентвейт («Эвертон»), Бен Чилуэлл («Челси»), Льюис Данк («Брайтон»), Джо Гомес («Ливерпуль»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»)

Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал»), Конор Галлахер («Челси»), Джордан Хендерсон («Аякс»), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Деклан Райс («Арсенал»)

Нападающие: Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Харри Кейн («Бавария»), Коул Палмер («Челси»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака («Арсенал»), Айвен Тоуни («Брентфорд»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).