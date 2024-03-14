Агент Малиновского: «Руслан хотел бы остаться в Дженоа»

Агент Руслана Малиновского Сергей Серебренников заявил, что полузащитник сборной Украины хотел бы остаться в своем нынешнем клубе, «Дженоа»:

«Руслан хорошо ладит с Джилардино. Ему нравится в «Дженоа», и он хотел бы остаться в команде. Мы видели, что произошло в «Марселе», – цитируют Серебренникова итальянские СМИ.

Малиновский перешел в «Дженоа» летом прошлого года из «Марселя» на правах аренды с опцией выкупа, которая уже активирована. В нынешнем сезоне на счету 30-летнего украинца 3 гола и 2 ассиста в 26 матчах за «Дженоа» во всех турнирах.