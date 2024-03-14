Агент Малиновского: «Руслан хотел бы остаться в Дженоа»
Сергей Серебренников – о будущем украинского полузащитника
Агент Руслана Малиновского Сергей Серебренников заявил, что полузащитник сборной Украины хотел бы остаться в своем нынешнем клубе, «Дженоа»:
«Руслан хорошо ладит с Джилардино. Ему нравится в «Дженоа», и он хотел бы остаться в команде. Мы видели, что произошло в «Марселе», – цитируют Серебренникова итальянские СМИ.
Малиновский перешел в «Дженоа» летом прошлого года из «Марселя» на правах аренды с опцией выкупа, которая уже активирована. В нынешнем сезоне на счету 30-летнего украинца 3 гола и 2 ассиста в 26 матчах за «Дженоа» во всех турнирах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
21 марта в 21:45 состоится полуфинал плей-офф квалификации Евро-2024
Во втором тайме вишни отгрузили 4 мяча в ворота одного из аутсайдеров АПЛ