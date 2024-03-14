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Англия
14 марта 2024, 15:54 |
327
0

Футболист одного из лидеров Бундеслиги будет выступать за сборную Сирии

В свое время Махмуд Дауд сыграл два товарищеских матча за национальную команду Германии

14 марта 2024, 15:54 |
327
0
Футболист одного из лидеров Бундеслиги будет выступать за сборную Сирии
Getty Images/Global Images Ukraine. Махмуд Дауд

Полузащитник «Штутгарта» Махмуд Дауд принял решение выступать за сборную Сирии.

«Я очень быстро увлекся идеей играть за Сирию. Я вырос в Германии, провел здесь всю свою жизнь и гордился тем, что играл в молодежной и основной сборной. Германия – мой дом. Сирия является родиной моей семьи и, в конце концов, тоже моей страной рождения. Я с самого начала узнал от своей семьи, насколько мы счастливы жить в Германии и как важно одновременно приносить радость людям в Сирии. Я хочу, чтобы я делал это с удовольствием, и я очень жду этого проекта, который близок моему сердцу», – отметил Дауд, комментируя свое решение.

Отметим, что Дауд провел два товарищеских матча за первую сборную Бундестим в 2020-м, но в официальных играх участия не принимал.

Добавим, что в «Штутгарт» полузащитник перешел на правах аренды 1 февраля нынешнего года. На его счету 7 матчей и 1 гол в Бундеслиге и Кубке Германии, а также 14 поединков за английский «Брайтон» во всех турнирах.

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Источник OneFootball
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