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Украина. Премьер лига
14 марта 2024, 15:33 | Обновлено 14 марта 2024, 16:36
307
0

Еще один игрок Руха получил травму

На больничном оказался защитник

14 марта 2024, 15:33 | Обновлено 14 марта 2024, 16:36
307
0
Еще один игрок Руха получил травму
ФК Рух. Роман Дидык

Как стало известно Sport.ua, есть проблемы со здоровьем не только у нападающего «Руха» Юрия Климчука, о чем мы сообщали ранее, но и у центрального защитника Романа Дидыка.

По имеющейся информации, из-за повреждения стоппер, скорее всего, не сможет помочь своей команде в поединке 21-го тура чемпионата УПЛ с «Металлистом 1925», который состоится 16 марта.

Ранее травмировался и последний зимний новичок львовян бразильский легионер Дос Сантос Креспим Клайвер Габриэл.

А вот вратарь Святослав Ванивский и защитник Денис Слюсар после травм уже тренируются по индивидуальному графику и в апреле вернутся в игру.

На вчерашней тренировке с основным составом впервые был задействован 16-летний Мухаммад Джурабаев. 1 марта он дебютировал за «Рух» (U-19) в календарном матче с ковалевским «Колосом», а затем оформил «покер» в полуфинале Зимнего Кубка ДЮФЛ Украины среди 16-летних – с «Карпатами».

«Рух» занимает пятое место в чемпионате УПЛ, набрав 33 очка.

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Роман Дидык Рух Львов травма инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Юрий Климчук Святослав Ванивский Денис Слюсар
Источник Sport.ua
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