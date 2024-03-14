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  4. 17-летний талант Барселоны попал на радары топ-клубов АПЛ
Испания
14 марта 2024, 15:12 |
161
0

17-летний талант Барселоны попал на радары топ-клубов АПЛ

На счету центрбека Пау Кубарси 12 матчей за «блау-гранас» во всех турнирах

14 марта 2024, 15:12 |
161
0
17-летний талант Барселоны попал на радары топ-клубов АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Пау Кубарси

Юный центральный защитник каталонской «Барселоны» Пау Кубарси заинтересовал ведущие клубы английской Премьер-лиги.

Как сообщает Sport.es, в услугах 17-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Челси». Правда, для того, чтобы подписать контракт, им все равно придется ждать января следующего года, когда Пау исполнится 18 лет. Нынешний контракт Кубарси с каталонцами действует до 2026 года, а клаусула игрока составляет 10 миллионов евро, чем и хотят воспользоваться гранды АПЛ.

Вот только сам центрбек, являющийся воспитанником Ла Масии, не хочет покидать «Барселону». Дебютировав в нынешнем сезоне, он провел 12 матчей за основную команду «блау-гранас» во всех турнирах.

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Источник Football Espana
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