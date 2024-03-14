17-летний талант Барселоны попал на радары топ-клубов АПЛ

Юный центральный защитник каталонской «Барселоны» Пау Кубарси заинтересовал ведущие клубы английской Премьер-лиги.

Как сообщает Sport.es, в услугах 17-летнего футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Челси». Правда, для того, чтобы подписать контракт, им все равно придется ждать января следующего года, когда Пау исполнится 18 лет. Нынешний контракт Кубарси с каталонцами действует до 2026 года, а клаусула игрока составляет 10 миллионов евро, чем и хотят воспользоваться гранды АПЛ.

Вот только сам центрбек, являющийся воспитанником Ла Масии, не хочет покидать «Барселону». Дебютировав в нынешнем сезоне, он провел 12 матчей за основную команду «блау-гранас» во всех турнирах.