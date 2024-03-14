Арсенал продлил контракт с ключевым защитником

Правый защитник «Арсенала» Бен Уайт подписал новый контракт с лондонским клубом. Срок нового соглашения рассчитан до июня 2028 года с опцией автоматического продолжения еще на один сезон.

26-летний Уайт перешел в «Арсенал» в 2021 году из «Брайтон энд Хоув Альбион», сыграв за это время 122 матча во всех турнирах. В первом сезоне он выступал на позиции центрального защитника, а затем перешел на правый фланг обороны. В прошлом сезоне не пропустил ни одного матча в АПЛ.

arsenal.com. Микель Артета, Бен Уайт и Эду

В нынешнем сезоне Уайт сыграл 27 матчей в АПЛ, в которых забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.