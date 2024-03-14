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Англия
14 марта 2024, 14:54 | Обновлено 14 марта 2024, 15:19
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0

Арсенал продлил контракт с ключевым защитником

Бен Уайт продлил контракт с лондонским клубом

14 марта 2024, 14:54 | Обновлено 14 марта 2024, 15:19
200
0
Арсенал продлил контракт с ключевым защитником
arsenal.com. Бен Уайт

Правый защитник «Арсенала» Бен Уайт подписал новый контракт с лондонским клубом. Срок нового соглашения рассчитан до июня 2028 года с опцией автоматического продолжения еще на один сезон.

26-летний Уайт перешел в «Арсенал» в 2021 году из «Брайтон энд Хоув Альбион», сыграв за это время 122 матча во всех турнирах. В первом сезоне он выступал на позиции центрального защитника, а затем перешел на правый фланг обороны. В прошлом сезоне не пропустил ни одного матча в АПЛ.

arsenal.com. Микель Артета, Бен Уайт и Эду

В нынешнем сезоне Уайт сыграл 27 матчей в АПЛ, в которых забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.

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Бен Уайт Арсенал Лондон
Источник ФК Арсенал Лондон
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