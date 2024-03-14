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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Барселона объявила об уходе вице-президента клуба
Испания
14 марта 2024, 13:47 |
662
0

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона объявила об уходе вице-президента клуба

Эдуард Ромеу отвечал в каталонском клубе за экономические вопросы

14 марта 2024, 13:47 |
662
0
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона объявила об уходе вице-президента клуба
ФК Барселона. Эдуард Ромеу

Эдуард Ромеу подал в отставку с должности вице-президента каталонской «Барселоны», сообщается на сайте клуба.

Данное решение связано с желанем Ромеу сосредоточиться на работе в энергетической группе Audax Renovables, где он занимает аналогическую должность.

Ромеу ранее работал в банках Santander и Bankia. В 2015 году он начал трудовую деятельность в группе Audax Energia. Вице-президентом «Барселоны» Эдуард стал весной 2021 года. Примечательно, что в клубе функционер отвечал за экономические вопросы, а как раз в этой сфере у каталонцев сейчас далеко не все радужно, и клуб вынужден беспрецедентно экономить, чтобы соответствовать финансовому фэйр-плей.

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Источник ФК Барселона
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