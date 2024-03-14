ОФИЦИАЛЬНО. Барселона объявила об уходе вице-президента клуба
Эдуард Ромеу отвечал в каталонском клубе за экономические вопросы
Эдуард Ромеу подал в отставку с должности вице-президента каталонской «Барселоны», сообщается на сайте клуба.
Данное решение связано с желанем Ромеу сосредоточиться на работе в энергетической группе Audax Renovables, где он занимает аналогическую должность.
Ромеу ранее работал в банках Santander и Bankia. В 2015 году он начал трудовую деятельность в группе Audax Energia. Вице-президентом «Барселоны» Эдуард стал весной 2021 года. Примечательно, что в клубе функционер отвечал за экономические вопросы, а как раз в этой сфере у каталонцев сейчас далеко не все радужно, и клуб вынужден беспрецедентно экономить, чтобы соответствовать финансовому фэйр-плей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает о юношеской сборной Украины
Наставник главной команды страны высказался о хавбеке «Жироны»