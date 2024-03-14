Известны 4 города, которые примут групповой этап Финала Кубка Дэвиса

Названы четыре города, которые примут групповой этап Финала Кубка Дэвиса.

Соревнования пройдут в Болонье, Манчестере, Валенсии и Чжухае с 10 по 15 сентября.

Жеребьевка состоится во вторник, 19 марта, в 16:00 по Киеву.

Команды, которые займут первые два места в группах, выйдут в 1/4 финала. Плей-офф соревнований состоится 19-24 ноября в Малаге.