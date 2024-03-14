Ига Свёнтек – Каролин Возняцки. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 марта первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В матче 1/4 финала полька сразится с Каролин Возняцки из Дании (№204 WTA). Встреча состоится после поединка с участием Марты Костюк. Ориентировочное время начала матча – 21:30 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла полька.

Победительница поединка в 1/2 финала сыграет с Мартой Костюк (№32 WTA) или Анастасией Потаповой (№33 WTA).

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