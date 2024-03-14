Украина. Премьер лига14 марта 2024, 12:29 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Ворскла
В Александрии состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги
14 марта 2024, 12:29 |
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В пятницу, 15 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Ворскла».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет на стадионе «КСК Ника» в Александрии.
Начало матча запланировано в 18:00.
«Александрия» в настоящее время находится на 11 строчке в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 20 очков, а «Ворскла» идет седьмой с 29 баллами.
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