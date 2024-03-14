В пятницу, 15 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Ворскла».

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Игра пройдет на стадионе «КСК Ника» в Александрии.



Начало матча запланировано в 18:00.

«Александрия» в настоящее время находится на 11 строчке в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 20 очков, а «Ворскла» идет седьмой с 29 баллами.