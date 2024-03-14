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Украина. Премьер лига
14 марта 2024, 12:29 |
255
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Ворскла

В Александрии состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги

14 марта 2024, 12:29 |
255
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Ворскла
ФК Ворскла

В пятницу, 15 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Ворскла».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет на стадионе «КСК Ника» в Александрии.

Начало матча запланировано в 18:00.

«Александрия» в настоящее время находится на 11 строчке в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 20 очков, а «Ворскла» идет седьмой с 29 баллами.

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Источник Sport.ua
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