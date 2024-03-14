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WTA
14 марта 2024, 12:25 | Обновлено 14 марта 2024, 12:29
583
0

Марта Костюк – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию 1/4 финала на турнире в Индиан-Уэллс

14 марта 2024, 12:25 | Обновлено 14 марта 2024, 12:29
583
0
Марта Костюк – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

14 марта украинская теннисистка Марта Костюк (№32 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Соперницей украинки в матче 1/4 финала будет Анастасия Потапова (№33 WTA). Встреча состоится первым запуском на центральном корте. Время начала поединка – 20:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третья встреча теннисисток, украинка еще не выигрывала.

В 1/2 финала победительница встречи сразится против Иги Свёнтек (№1 WTA) или Каролин Возняцки (№204 WTA).

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WTA Индиан-Уэллс Марта Костюк смотреть онлайн Анастасия Потапова
Источник Sport.ua
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