WTA14 марта 2024, 12:25 | Обновлено 14 марта 2024, 12:29
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Марта Костюк – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию 1/4 финала на турнире в Индиан-Уэллс
14 марта 2024, 12:25 | Обновлено 14 марта 2024, 12:29
583
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14 марта украинская теннисистка Марта Костюк (№32 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Соперницей украинки в матче 1/4 финала будет Анастасия Потапова (№33 WTA). Встреча состоится первым запуском на центральном корте. Время начала поединка – 20:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет третья встреча теннисисток, украинка еще не выигрывала.
В 1/2 финала победительница встречи сразится против Иги Свёнтек (№1 WTA) или Каролин Возняцки (№204 WTA).
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