В пятницу, 15 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Ворскла».

Игра пройдет на стадионе «КСК Ника» в Александрии. Начало матча запланировано в 18:00.

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К началу 21 тура «Александрия» занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 20 очков.

«Ворскла» занимает 7 строчку, сыграв 20 матчей и набрав 29 очков.

Александрия – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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