ХАВИ: «Барселону называли посмешищем Лиги чемпионов. И кто смеется теперь?»

«Барселона» впервые за четыре года пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов, что крайне порадовало наставника Хави, который припомнил всю критику в адрес его команды.

«Барселона» в этом сезоне получила много несправедливой критики. Было много давления на игроков, много ультиматумов и угроз. Я читал, мол, «Барселона» – посмешище Лиги чемпионов. И кто смеется теперь?».

«Я горжусь командой, один из моих лучших моментов в «Барселоне». Гордимся тем, что находимся в числе восьми лучших команд Европы», — сказал Хави.

Своего соперника по четвертьфиналу команда узнает 15 марта.