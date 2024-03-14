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  4. ХАВИ: «Барселону называли посмешищем Лиги чемпионов. И кто смеется теперь?»
Лига чемпионов
14 марта 2024, 10:48 | Обновлено 14 марта 2024, 12:12
629
0

ХАВИ: «Барселону называли посмешищем Лиги чемпионов. И кто смеется теперь?»

Тренер не упустил возможность уколоть критиков

14 марта 2024, 10:48 | Обновлено 14 марта 2024, 12:12
629
0
ХАВИ: «Барселону называли посмешищем Лиги чемпионов. И кто смеется теперь?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

«Барселона» впервые за четыре года пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов, что крайне порадовало наставника Хави, который припомнил всю критику в адрес его команды.

«Барселона» в этом сезоне получила много несправедливой критики. Было много давления на игроков, много ультиматумов и угроз. Я читал, мол, «Барселона» – посмешище Лиги чемпионов. И кто смеется теперь?».

«Я горжусь командой, один из моих лучших моментов в «Барселоне». Гордимся тем, что находимся в числе восьми лучших команд Европы», — сказал Хави.

Своего соперника по четвертьфиналу команда узнает 15 марта.

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Барселона Лига чемпионов Хави
Источник Reuters
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