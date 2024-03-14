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Major League Soccer
14 марта 2024, 10:51 | Обновлено 14 марта 2024, 12:11
601
1

У кого 8.5? Известны оценки Месси, Суареса и Кривцова за матч КЧ

«Интер» Майами победил «Нэшвилл» и вышел в четвертьфинал турнира

14 марта 2024, 10:51 | Обновлено 14 марта 2024, 12:11
601
1
У кого 8.5? Известны оценки Месси, Суареса и Кривцова за матч КЧ
Getty Images/Global Images Украина. Лионель Месси и Лионель Месси

В ночь на 14 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между командами «Интер Майами» и «Нэшвилл». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу флоридцев.

Защитник «Интера» Сергей Кривцов традиционно начал матч в стартовом составе и провел на поле 77 минут. За свое выступление украинский центрбек получил от статистического портала SofaScore оценку 6.9 баллов.

Лучшим игроком поединка был признан звездный игрок флоридцев Лионель Месси, получившая от SofaScore 8.5 баллов, а уругвайский форвард Луис Суарес получил 8.1.

Оценки матча «Интер Майами» «Нешвилл» от SofaScore

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SofaScore Лионель Месси Луис Суарес Сергей Кривцов Интер Майами Лига чемпионов КОНКАКАФ Нэшвилл (MLS) лучший игрок оценки
Источник Sport.ua
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Дані Рохас
И каким же интересно образом ни на что не способный аутсайдер попал в лигу Чемпионов КОНКАКАФ??? Они ж предпоследние в чемпионате были?
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