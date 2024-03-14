У кого 8.5? Известны оценки Месси, Суареса и Кривцова за матч КЧ

В ночь на 14 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между командами «Интер Майами» и «Нэшвилл». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу флоридцев.

Защитник «Интера» Сергей Кривцов традиционно начал матч в стартовом составе и провел на поле 77 минут. За свое выступление украинский центрбек получил от статистического портала SofaScore оценку 6.9 баллов.

Лучшим игроком поединка был признан звездный игрок флоридцев Лионель Месси, получившая от SofaScore 8.5 баллов, а уругвайский форвард Луис Суарес получил 8.1.

Оценки матча «Интер Майами» «Нешвилл» от SofaScore