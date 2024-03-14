Манчестер Сити продлит контракт со своим одним из самых дорогих игроков

Английский «Манчестер Сити» рассматривает возможность продлить контракт с полузащитником Филом Фоденом.

По информации известного инсайдера Николо Скиры, «горожане» планируют подписать с хавбеком соглашение до 2029 года, при этом значительно увеличить зарплату игрока, получающего сейчас 11,7 млн фунтов стерлингов в год.

Наверняка, руководство клуба из Манчестера активизировалось в связи с появившимися слухами о заинтересованности мадридского «Реала» в услугах 23-летнего футболиста. К слову, согласно данным Transfermarkt, по своей рыночной стоимости (110 млн евро) Фоден уступает в нынешнем составе «горожан» лишь Эрлингу Холанду (180 млн).