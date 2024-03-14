Манчестер Сити продлит контракт со своим одним из самых дорогих игроков
«Горожане» планируют подписать с Филом Фоденом соглашение до 2029 года
Английский «Манчестер Сити» рассматривает возможность продлить контракт с полузащитником Филом Фоденом.
По информации известного инсайдера Николо Скиры, «горожане» планируют подписать с хавбеком соглашение до 2029 года, при этом значительно увеличить зарплату игрока, получающего сейчас 11,7 млн фунтов стерлингов в год.
Наверняка, руководство клуба из Манчестера активизировалось в связи с появившимися слухами о заинтересованности мадридского «Реала» в услугах 23-летнего футболиста. К слову, согласно данным Transfermarkt, по своей рыночной стоимости (110 млн евро) Фоден уступает в нынешнем составе «горожан» лишь Эрлингу Холанду (180 млн).
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