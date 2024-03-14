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Англия
14 марта 2024, 10:11 |
685
0

Манчестер Сити продлит контракт со своим одним из самых дорогих игроков

«Горожане» планируют подписать с Филом Фоденом соглашение до 2029 года

14 марта 2024, 10:11 |
685
0
Манчестер Сити продлит контракт со своим одним из самых дорогих игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

Английский «Манчестер Сити» рассматривает возможность продлить контракт с полузащитником Филом Фоденом.

По информации известного инсайдера Николо Скиры, «горожане» планируют подписать с хавбеком соглашение до 2029 года, при этом значительно увеличить зарплату игрока, получающего сейчас 11,7 млн фунтов стерлингов в год.

Наверняка, руководство клуба из Манчестера активизировалось в связи с появившимися слухами о заинтересованности мадридского «Реала» в услугах 23-летнего футболиста. К слову, согласно данным Transfermarkt, по своей рыночной стоимости (110 млн евро) Фоден уступает в нынешнем составе «горожан» лишь Эрлингу Холанду (180 млн).

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Фил Фоден продление контракта Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Реал Мадрид
Источник Николо Скира
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