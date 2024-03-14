ВИДЕО. Легендарный Роналдо назвал свою команду мечты

Легендарный бразильский нападающий Роналдо дал интервью Mail Sport, в котором его попросили составить команду мечты всех времен из 11 футболистов.

Роналдо сделал следующий выбор:

Джанлуиджи Буффон — Кафу, Паоло Мальдини, Фабио Каннаваро, Роберто Карлос — Зинедин Зидан, Диего Марадона, Пеле — Лионель Месси, Роналдо, Криштиану Роналду.

Отметим, что Роналдо за свою карьеру выступал за «Крузейро», голландский ПСВ, каталонскую «Барселону», миланский «Интер», мадридский «Реал», «Милан» и «Коринианс». В составе сборной Бразилии стал двукратным чемпионом мира, также стал обладателем «Золотого мяча» в 1997-м и 2002-м.