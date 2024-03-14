Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Легендарный Роналдо назвал свою команду мечты
Другие новости
14 марта 2024, 09:59 |
544
0

ВИДЕО. Легендарный Роналдо назвал свою команду мечты

Себя любимого Зубастик также не обделил

14 марта 2024, 09:59 |
544
0
ВИДЕО. Легендарный Роналдо назвал свою команду мечты
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдо

Легендарный бразильский нападающий Роналдо дал интервью Mail Sport, в котором его попросили составить команду мечты всех времен из 11 футболистов.

Роналдо сделал следующий выбор:

Джанлуиджи Буффон — Кафу, Паоло Мальдини, Фабио Каннаваро, Роберто Карлос — Зинедин Зидан, Диего Марадона, Пеле — Лионель Месси, Роналдо, Криштиану Роналду.

Отметим, что Роналдо за свою карьеру выступал за «Крузейро», голландский ПСВ, каталонскую «Барселону», миланский «Интер», мадридский «Реал», «Милан» и «Коринианс». В составе сборной Бразилии стал двукратным чемпионом мира, также стал обладателем «Золотого мяча» в 1997-м и 2002-м.

По теме:
Голы Месси и Суареса. Интер Майами вышел в четвертьфинал Кубка чемпионов
Тренер Интер Майами: «Месси так же хочет побеждать, как и в Барселоне»
Без Роналду. Стали известны все полуфиналисты Лиги чемпионов Азии
Роналдо Джанлуиджи Буффон Фабио Каннаваро Роберто Карлос Зинедин Зидан Диего Марадона Пеле Лионель Месси Криштиану Роналду символическая сборная Паоло Мальдини
Источник Daily Mail
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 марта
Футбол | 14 марта 2024, 07:10 0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 марта
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 марта

Важные события во всех видах спорта

Джошуа сразится с Фьюри? Хирн сделал заявление о возможном мегафайте
Бокс | 14 марта 2024, 06:58 2
Джошуа сразится с Фьюри? Хирн сделал заявление о возможном мегафайте
Джошуа сразится с Фьюри? Хирн сделал заявление о возможном мегафайте

Промоутер Энтони назвал условие, при котором бой может состояться в ближайшее время

Больше никаких шариков. УЕФА изменит жеребьевку Лиги чемпионов
Футбол | 13.03.2024, 15:49
Больше никаких шариков. УЕФА изменит жеребьевку Лиги чемпионов
Больше никаких шариков. УЕФА изменит жеребьевку Лиги чемпионов
Новые подробности скандала в Заре. Известны два инициатора бойкота
Футбол | 13.03.2024, 12:16
Новые подробности скандала в Заре. Известны два инициатора бойкота
Новые подробности скандала в Заре. Известны два инициатора бойкота
Канониры в игре. Определены 6 из 8 четвертьфиналистов Лиги чемпионов
Футбол | 13.03.2024, 08:15
Канониры в игре. Определены 6 из 8 четвертьфиналистов Лиги чемпионов
Канониры в игре. Определены 6 из 8 четвертьфиналистов Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины U-17 проведет решающий матч квалификации Евро-2024
Сборная Украины U-17 проведет решающий матч квалификации Евро-2024
12.03.2024, 14:50 3
Футбол
GGBET - это новый лицензированный букмекер на рынке Украины
GGBET - это новый лицензированный букмекер на рынке Украины
12.03.2024, 19:35
Киберспорт
Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/8 финала в Индиан-Уэллсе
Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/8 финала в Индиан-Уэллсе
12.03.2024, 08:53
Теннис
Полю Погба предложили продолжить карьеру в рф. Условия «впечатляют»
Полю Погба предложили продолжить карьеру в рф. Условия «впечатляют»
12.03.2024, 15:29 2
Футбол
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
14.03.2024, 03:25 4
Футбол
Костюк обыграла Павлюченкову и впервые вышла в 1/4 финала в Индиан-Уэллс
Костюк обыграла Павлюченкову и впервые вышла в 1/4 финала в Индиан-Уэллс
12.03.2024, 23:28 26
Теннис
Арсенал по пенальти прошел Порту. Зинченко отыграл пятнадцать минут
Арсенал по пенальти прошел Порту. Зинченко отыграл пятнадцать минут
13.03.2024, 00:53 19
Футбол
Лунин поставил Реалу условие, при котором останется. Перес согласится?
Лунин поставил Реалу условие, при котором останется. Перес согласится?
13.03.2024, 06:55 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем