УЕФА расследует поведение президента Наполи. Что произошло?
От действий функционера пострадали журналисты
Европейский футбольный союз (УЕФА) рассматривает нарушение правил поведения президентом итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом.
В частности, функционер кричал на оператора CBS Sport, снимавшего в раздевалке неаполитанцев накануне поединка с «Барселоной», хотя тот им имел право на съемку, а после игры оттолкнул журналиста и оператора Sky Sport Italia, прервав интервью и выведя за кадр Маттео Политано.
В итоге Де Лаурентису грозит наказание в связи с нарушением Статьи 11b Кодекса УЕФА «Общие принципы поведения». Напомним, «Наполи» проиграл на выезде «Барселоне», и по сумме двух матчей (общий счет – 2:4) прекратил борьбу в Лиге чемпионов.
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