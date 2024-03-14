Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УЕФА расследует поведение президента Наполи. Что произошло?
Лига чемпионов
14 марта 2024, 09:08 | Обновлено 14 марта 2024, 09:09
119
0

УЕФА расследует поведение президента Наполи. Что произошло?

От действий функционера пострадали журналисты

14 марта 2024, 09:08 | Обновлено 14 марта 2024, 09:09
119
0
УЕФА расследует поведение президента Наполи. Что произошло?
Getty Images/Global Images Ukraine. Аурелио Де Лаурентис

Европейский футбольный союз (УЕФА) рассматривает нарушение правил поведения президентом итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом.

В частности, функционер кричал на оператора CBS Sport, снимавшего в раздевалке неаполитанцев накануне поединка с «Барселоной», хотя тот им имел право на съемку, а после игры оттолкнул журналиста и оператора Sky Sport Italia, прервав интервью и выведя за кадр Маттео Политано.

В итоге Де Лаурентису грозит наказание в связи с нарушением Статьи 11b Кодекса УЕФА «Общие принципы поведения». Напомним, «Наполи» проиграл на выезде «Барселоне», и по сумме двух матчей (общий счет – 2:4) прекратил борьбу в Лиге чемпионов.

По теме:
ФОТО. В УАФ завершились тренерские курсы по программе C-лицензии УЕФА
Президент Наполи: «Отставка Сарри? Так делают настоящие лузеры»
Больше никаких шариков. УЕФА изменит жеребьевку Лиги чемпионов
Аурелио Де Лаурентис Наполи УЕФА расследование Барселона - Наполи
Источник Football-Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новые подробности скандала в Заре. Известны два инициатора бойкота
Футбол | 13 марта 2024, 12:16 20
Новые подробности скандала в Заре. Известны два инициатора бойкота
Новые подробности скандала в Заре. Известны два инициатора бойкота

Ситуацию в луганском клубе расшатали Богдан Бутко и Вячеслав Чурко

Источник: Шахтер подписал одного из лучших вратарей УПЛ
Футбол | 13 марта 2024, 10:32 26
Источник: Шахтер подписал одного из лучших вратарей УПЛ
Источник: Шахтер подписал одного из лучших вратарей УПЛ

Кирилл Фесюн летом присоединится к «горнякам»

В игре только фавориты! Определены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Футбол | 14.03.2024, 06:15
В игре только фавориты! Определены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
В игре только фавориты! Определены все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Что нужно знать о сборной Украины, вышедшей на Евро U-17
Футбол | 13.03.2024, 16:05
Что нужно знать о сборной Украины, вышедшей на Евро U-17
Что нужно знать о сборной Украины, вышедшей на Евро U-17
Атлетико и Боруссия Д прошли дальше, гол Забарного, сборная уехала на сборы
Футбол | 14.03.2024, 07:25
Атлетико и Боруссия Д прошли дальше, гол Забарного, сборная уехала на сборы
Атлетико и Боруссия Д прошли дальше, гол Забарного, сборная уехала на сборы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ПАРКЕР – о диком нокауте от Джошуа: «Не думал, что такое возможно»
ПАРКЕР – о диком нокауте от Джошуа: «Не думал, что такое возможно»
12.03.2024, 12:24
Бокс
Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
12.03.2024, 10:56 6
Футбол
Украинский тренер Черноморца не вернулся со сборов и сбежал за границу
Украинский тренер Черноморца не вернулся со сборов и сбежал за границу
13.03.2024, 22:05 15
Футбол
Вслед за Цуренко. Свитолина проиграла Наварро на топ-турнире в Индиан-Уэллс
Вслед за Цуренко. Свитолина проиграла Наварро на топ-турнире в Индиан-Уэллс
12.03.2024, 08:05 48
Теннис
Арсенал по пенальти прошел Порту. Зинченко отыграл пятнадцать минут
Арсенал по пенальти прошел Порту. Зинченко отыграл пятнадцать минут
13.03.2024, 00:53 19
Футбол
Костюк обыграла Павлюченкову и впервые вышла в 1/4 финала в Индиан-Уэллс
Костюк обыграла Павлюченкову и впервые вышла в 1/4 финала в Индиан-Уэллс
12.03.2024, 23:28 26
Теннис
Сборная Украины U-17 проведет решающий матч квалификации Евро-2024
Сборная Украины U-17 проведет решающий матч квалификации Евро-2024
12.03.2024, 14:50 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем