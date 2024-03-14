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Англия
14 марта 2024, 10:28 |
447
1

Забарный коротко оценил свой первый гол в АПЛ

Игрок дал понять, что чувствует себя великолепно

14 марта 2024, 10:28 |
447
1
Забарный коротко оценил свой первый гол в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник «Борнмута» Илья Забарный на своей странице в Instagram коротко оценил свой первый гол в АПЛ – игрок помог команде сделать невероятный камбэк и победить «Лутон» 4:3.

«Первый гол за «Борнмут» ощущается как..», – написал Забарный, добавив эмодзи силы и Украины.

21-летний Илья не только стал восьмым украинцем, которому удалось забить гол в АПЛ, но и самым молодым среди них.

По теме:
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Борнмут Илья Забарный чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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