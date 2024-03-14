Забарный коротко оценил свой первый гол в АПЛ

Защитник «Борнмута» Илья Забарный на своей странице в Instagram коротко оценил свой первый гол в АПЛ – игрок помог команде сделать невероятный камбэк и победить «Лутон» 4:3.

«Первый гол за «Борнмут» ощущается как..», – написал Забарный, добавив эмодзи силы и Украины.

21-летний Илья не только стал восьмым украинцем, которому удалось забить гол в АПЛ, но и самым молодым среди них.