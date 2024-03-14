Тренер Борнмута похвалил Забарного: Не привык забивать, но помог с камбэком

Наставник «Борнмута» Андони Ираола оценил невероятный камбэк команды в матче АПЛ с «Лутоном». Проигрывая 0:3, футболисты победили 4:3, а дебютный гол в АПЛ забил украинский защитник Илья Забарный.

«Илья не очень привык забивать голы, хотя он всегда помогает во время стандартов. В течение сезона Илья постоянно был близок к голу, поэтому я рад, что он забил в этом поединке и был частью нашего камбэка».

«В перерыве мы говорили, что нам нужно быстро забить гол или два, чтобы поверить в камбэк. Мы это сделали. Мы поверили в себя и при поддержке болельщиков сумели вернуться в матч и забрать победу», — сказал Ираола.

Забарный стал не только восьмым украинцем, который забил гол в АПЛ, но и самым молодым украинским автором гола в истории турнира.