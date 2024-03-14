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14 марта 2024, 05:10 |
38
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 марта

Важные события во всех видах спорта

14 марта 2024, 05:10 |
38
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В четверг, 14 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:45 Вильярреал – Марсель

Favbet 2.33 – 4.01 – 2.97

19:45 Рейнджерс – Бенфика

Favbet 2.91 – 3.82 – 2.44

22:00 Брайтон – Рома

Favbet 1.77 – 4.26 – 4.67

ТЕННИС

20:00 Анастасия Потапова – Марта Костюк

Favbet 2.12 – 1.73

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Источник Sport.ua
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