ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 марта

В четверг, 14 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:45 Вильярреал – Марсель

2.33 – 4.01 – 2.97

19:45 Рейнджерс – Бенфика

2.91 – 3.82 – 2.44

22:00 Брайтон – Рома

1.77 – 4.26 – 4.67

ТЕННИС

20:00 Анастасия Потапова – Марта Костюк

2.12 – 1.73