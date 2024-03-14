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ATP
14 марта 2024, 02:31 | Обновлено 14 марта 2024, 03:35
20
0

Крутых не сумел пробиться в основу челленджера в Венгрии

Украинец проиграл второй матч квалификации в Секешфехерваре

14 марта 2024, 02:31 | Обновлено 14 марта 2024, 03:35
20
0
Крутых не сумел пробиться в основу челленджера в Венгрии
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых не сумел выйти в основную сетку турнира ATP Challenger в венгерском Секешфехерваре.

11-й номер посева (в отборе) украинец проиграл 6-му сеяному в квалификации Чунь Синь Цену из Тайваня в двух сетах.

Ранее в первом раунде квалификации Крутых одержал волевую победу в трех сетах над венгерским теннисистом Патриком Месарошем.

ATP Challenger. Секешфехервар (Венгрия)

Квалификация. Полуфинал

  • Патрик Месарош (Венгрия) [WC] – Алексей Крутых (Украина) [11] – 6:4, 2:6, 4:6

Квалификация. Финал

  • Чунь Синь Цен (Тайвань) [6] – Алексей Крутых (Украина) [11] – 7:6 (7:2), 6:1

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Алексей Крутых
Источник Sport.ua
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