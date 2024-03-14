Крутых не сумел пробиться в основу челленджера в Венгрии

Украинский теннисист Алексей Крутых не сумел выйти в основную сетку турнира ATP Challenger в венгерском Секешфехерваре.

11-й номер посева (в отборе) украинец проиграл 6-му сеяному в квалификации Чунь Синь Цену из Тайваня в двух сетах.

Ранее в первом раунде квалификации Крутых одержал волевую победу в трех сетах над венгерским теннисистом Патриком Месарошем.

ATP Challenger. Секешфехервар (Венгрия)

Квалификация. Полуфинал

Патрик Месарош (Венгрия) [WC] – Алексей Крутых (Украина) [11] – 6:4, 2:6, 4:6

Квалификация. Финал