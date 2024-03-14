ATP14 марта 2024, 02:31 | Обновлено 14 марта 2024, 03:35
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Крутых не сумел пробиться в основу челленджера в Венгрии
Украинец проиграл второй матч квалификации в Секешфехерваре
14 марта 2024, 02:31 | Обновлено 14 марта 2024, 03:35
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Украинский теннисист Алексей Крутых не сумел выйти в основную сетку турнира ATP Challenger в венгерском Секешфехерваре.
11-й номер посева (в отборе) украинец проиграл 6-му сеяному в квалификации Чунь Синь Цену из Тайваня в двух сетах.
Ранее в первом раунде квалификации Крутых одержал волевую победу в трех сетах над венгерским теннисистом Патриком Месарошем.
ATP Challenger. Секешфехервар (Венгрия)
Квалификация. Полуфинал
- Патрик Месарош (Венгрия) [WC] – Алексей Крутых (Украина) [11] – 6:4, 2:6, 4:6
Квалификация. Финал
- Чунь Синь Цен (Тайвань) [6] – Алексей Крутых (Украина) [11] – 7:6 (7:2), 6:1
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