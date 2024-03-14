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Лига чемпионов
14 марта 2024, 00:12 | Обновлено 14 марта 2024, 00:27
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0

ВИДЕО. Как Марко Ройс поставил финальную точку в матче Боруссии Д с ПСВ

Дортмундская Боруссия одержала победу 2:0 и вышла в 1/4 финала ЛЧ

14 марта 2024, 00:12 | Обновлено 14 марта 2024, 00:27
216
0
ВИДЕО. Как Марко Ройс поставил финальную точку в матче Боруссии Д с ПСВ
Getty Images/Global Images Ukraine

13 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играли «Боруссия» Дортмунд и ПСВ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч состоялся в Эйндховене и завершился вничью (1:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Видео голов в матче Боруссии Д и ПСВ

На 90+5 минуте Марко Ройс поставил финальную точку, и Боруссия Д одержала победу (2:0).

ГОЛ! 2:0. Марко Ройс, 90+5 мин.

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Боруссия Дортмунд ПСВ видео голов и обзор Лига чемпионов Боруссия Д - ПСВ Марко Ройс
Источник Sport.ua
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