ВИДЕО. Как Марко Ройс поставил финальную точку в матче Боруссии Д с ПСВ

13 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играли «Боруссия» Дортмунд и ПСВ.

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Первый матч состоялся в Эйндховене и завершился вничью (1:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Видео голов в матче Боруссии Д и ПСВ

На 90+5 минуте Марко Ройс поставил финальную точку, и Боруссия Д одержала победу (2:0).

ГОЛ! 2:0. Марко Ройс, 90+5 мин.