Лига чемпионов14 марта 2024, 00:12 | Обновлено 14 марта 2024, 00:27
216
0
ВИДЕО. Как Марко Ройс поставил финальную точку в матче Боруссии Д с ПСВ
Дортмундская Боруссия одержала победу 2:0 и вышла в 1/4 финала ЛЧ
14 марта 2024, 00:12 | Обновлено 14 марта 2024, 00:27
216
0
13 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играли «Боруссия» Дортмунд и ПСВ.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый матч состоялся в Эйндховене и завершился вничью (1:1).
❗️ ВИДЕО в Telegram. Видео голов в матче Боруссии Д и ПСВ
На 90+5 минуте Марко Ройс поставил финальную точку, и Боруссия Д одержала победу (2:0).
ГОЛ! 2:0. Марко Ройс, 90+5 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 марта 2024, 18:41 6
Соперником станет сборная Польши
Футбол | 14 марта 2024, 00:45 0
13 марта «вишни» обыграли соперников со счетом 4:3, Илья отметился голом
Футбол | 13.03.2024, 19:10
Теннис | 13.03.2024, 07:51
Футбол | 13.03.2024, 06:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.03.2024, 11:51 6
12.03.2024, 07:01
12.03.2024, 12:24
12.03.2024, 00:05 10
12.03.2024, 19:35
12.03.2024, 06:51 1
Футбол
Теннис