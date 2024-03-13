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Лига чемпионов
13 марта 2024, 23:52 | Обновлено 13 марта 2024, 23:58
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0

ВИДЕО. Вышел и забил. Депай спас Атлетико от вылета из ЛЧ, будут овертаймы

Мемфис отличился на 87-й минуте в ответном поединке 1/8 финала против Интера

13 марта 2024, 23:52 | Обновлено 13 марта 2024, 23:58
171
0
ВИДЕО. Вышел и забил. Депай спас Атлетико от вылета из ЛЧ, будут овертаймы
Getty Images/Global Images Ukraine

13 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Атлетико» Мадрид и «Интер» Милан.

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Поединок проходит на стадионе «Метрополитано» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На 87-й минуте Мемфис Депай забил второй гол для «Атлетико». Он спас свою команду, сравняв счет в матчевом противостоянии. Нидерландский нападающий вышел на поле на 79-й минуте вместо Альваро Мораты.

❗️ ВИДЕО. Вышел и забил. Депай спас Атлетико от вылета из ЛЧ, будут овертаймы

Основное время игры завершилось со счетом 2:1 в пользу испанского коллектива. Будут экстратаймы.

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Мемфис Депай Атлетико Мадрид Интер Милан Атлетико - Интер Лига чемпионов видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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