ВИДЕО. Вышел и забил. Депай спас Атлетико от вылета из ЛЧ, будут овертаймы
Мемфис отличился на 87-й минуте в ответном поединке 1/8 финала против Интера
13 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Атлетико» Мадрид и «Интер» Милан.
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Поединок проходит на стадионе «Метрополитано» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
На 87-й минуте Мемфис Депай забил второй гол для «Атлетико». Он спас свою команду, сравняв счет в матчевом противостоянии. Нидерландский нападающий вышел на поле на 79-й минуте вместо Альваро Мораты.
❗️ ВИДЕО. Вышел и забил. Депай спас Атлетико от вылета из ЛЧ, будут овертаймы
Основное время игры завершилось со счетом 2:1 в пользу испанского коллектива. Будут экстратаймы.
¡¡¡¡𝗠𝗘𝗠𝗣𝗛𝗜𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦!!!! 👉🏼🦁👈🏼 pic.twitter.com/IMEGc8dIoH— Atlético de Madrid (@Atleti) March 13, 2024
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