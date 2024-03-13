Илья Забарный – восьмой украинец, забивший гол в АПЛ

Защитник Борнмута Илья Забарный в матче АПЛ против Лутона ударом головой отправил мяч в ворота соперника и оформил свой дебютный гол в Англии.

Илья стал восьмым украинцем, которому удалось забить в АПЛ. И вторым защитником после футболиста Эвертона Виталия Миколенко (или третьим, если считать Зинченко защитником).

Ранее зрители АПЛ были свидетелями украинских голов Сергея Реброва, Андрей Шевченко, Виталия Миколенко, Михаила Мудрика, Андрея Воронина, Андрея Ярмоленко и Александра Зинченко.

Теперь ждем гол от хавбека Брентфорда Егора Ярмолюка.