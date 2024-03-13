ВИДЕО. Атлетико и Интер обменялись голами за 2 минуты в ответном матче ЛЧ
У миланцев забил Федерико Димарко, а у мадридцев отличился Антуан Гризманн
13 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Атлетико» Мадрид и «Интер» Милан.
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Поединок проходит на стадионе «Метрополитано» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Счет в матче на 33-й минуте открыл Федерико Димарко после передачи Николо Бареллы.
Спустя 2 минуты звездный форвард хозяев Антуан Гризманн сравнял счет после ошибки защитника.
❗️ ВИДЕО. Атлетико и Интер обменялись голами за 2 минуты в ответном матче ЛЧ
Отметим, что первый поединок завершился со счетом 1:0 в пользу «Интера».
ГОЛ! 0:1 Димарко, 33 мин.
ГОЛ! 1:1 Гризманн, 35 мин.
DIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMA CON IL DESTRO ⚽⚽⚽⚽⚽⚽— Inter (@Inter) March 13, 2024
CHE AZIOOOOOOONE ‼️‼️‼️#ForzaInter #AtleticoMadridInter #UCL pic.twitter.com/QBcgKUjt4e
¡¡¡𝗚𝗥𝗜𝗜𝗜𝗜𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗭𝗠𝗔𝗔𝗡𝗡𝗡𝗡!!! 🧞♂️❤️🤍 pic.twitter.com/wm1OMfKExW— Atlético de Madrid (@Atleti) March 13, 2024
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