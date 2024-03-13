13 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Атлетико» Мадрид и «Интер» Милан.

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Поединок проходит на стадионе «Метрополитано» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Счет в матче на 33-й минуте открыл Федерико Димарко после передачи Николо Бареллы.

Спустя 2 минуты звездный форвард хозяев Антуан Гризманн сравнял счет после ошибки защитника.

❗️ ВИДЕО. Атлетико и Интер обменялись голами за 2 минуты в ответном матче ЛЧ

Отметим, что первый поединок завершился со счетом 1:0 в пользу «Интера».

ГОЛ! 0:1 Димарко, 33 мин.

ГОЛ! 1:1 Гризманн, 35 мин.