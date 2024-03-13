Лига чемпионов13 марта 2024, 22:15 | Обновлено 13 марта 2024, 22:18
246
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ВИДЕО. Джейдон Санчо забил быстрый гол для Боруссии Д дальним ударом
Уже на 4-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов счет был открыт
13 марта 2024, 22:15 | Обновлено 13 марта 2024, 22:18
246
0
13 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Боруссия» Дортмунд и ПСВ.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый матч состоялся в Эйндховене и завершился вничью (1:1).
❗️ ВИДЕО в Telegram. Видео голов в матче Боруссии Д и ПСВ
Уже на 4-й минуте счет был открыт. Джейдон Санчо забил быстрый гол для Боруссии Д дальним ударом (1:0).
ГОЛ! 1:0. Джейдон Санчо, 4 мин.
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