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Лига чемпионов
13 марта 2024, 22:15 | Обновлено 13 марта 2024, 22:18
246
0

ВИДЕО. Джейдон Санчо забил быстрый гол для Боруссии Д дальним ударом

Уже на 4-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов счет был открыт

13 марта 2024, 22:15 | Обновлено 13 марта 2024, 22:18
246
0
ВИДЕО. Джейдон Санчо забил быстрый гол для Боруссии Д дальним ударом
Getty Images/Global Images Ukraine

13 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Боруссия» Дортмунд и ПСВ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч состоялся в Эйндховене и завершился вничью (1:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Видео голов в матче Боруссии Д и ПСВ

Уже на 4-й минуте счет был открыт. Джейдон Санчо забил быстрый гол для Боруссии Д дальним ударом (1:0).

ГОЛ! 1:0. Джейдон Санчо, 4 мин.

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Боруссия Дортмунд Джейдон Санчо ПСВ видео голов и обзор Лига чемпионов Боруссия Д - ПСВ
Источник Sport.ua
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