Симоне ИНДЗАГИ: «Надо забить о нашем преимуществе после первой игры»
Главный тренер «Интера» дал комментарий к матчу ЛЧ с «Атлетико»
13 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Атлетико» Мадрид и «Интер».
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги перед игрой сказал:
«Это будет очень трудный матч. На этом стадионе Атлетико выиграл 13 матчей и один раз сыграл вничью в чемпионате Испании.
Вечера Лиги чемпионов особенные, и мы хотим сделать все возможное, чтобы продолжить наш путь.
У нас есть небольшое преимущество после первого матча, но мы должны об этом забыть. Атлетико показывал на Сан-Сиро, на что способен».
Первый матч состоялся в Милане и завершился победой итальянского клуба (1:0).
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