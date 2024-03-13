Симоне ИНДЗАГИ: «Надо забить о нашем преимуществе после первой игры»

13 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Атлетико» Мадрид и «Интер».

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги перед игрой сказал:

«Это будет очень трудный матч. На этом стадионе Атлетико выиграл 13 матчей и один раз сыграл вничью в чемпионате Испании.

Вечера Лиги чемпионов особенные, и мы хотим сделать все возможное, чтобы продолжить наш путь.

У нас есть небольшое преимущество после первого матча, но мы должны об этом забыть. Атлетико показывал на Сан-Сиро, на что способен».

Первый матч состоялся в Милане и завершился победой итальянского клуба (1:0).