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Лига чемпионов
13 марта 2024, 21:52 | Обновлено 13 марта 2024, 22:05
62
0

Симоне ИНДЗАГИ: «Надо забить о нашем преимуществе после первой игры»

Главный тренер «Интера» дал комментарий к матчу ЛЧ с «Атлетико»

13 марта 2024, 21:52 | Обновлено 13 марта 2024, 22:05
62
0
Симоне ИНДЗАГИ: «Надо забить о нашем преимуществе после первой игры»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

13 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Атлетико» Мадрид и «Интер».

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги перед игрой сказал:

«Это будет очень трудный матч. На этом стадионе Атлетико выиграл 13 матчей и один раз сыграл вничью в чемпионате Испании.

Вечера Лиги чемпионов особенные, и мы хотим сделать все возможное, чтобы продолжить наш путь.

У нас есть небольшое преимущество после первого матча, но мы должны об этом забыть. Атлетико показывал на Сан-Сиро, на что способен».

Первый матч состоялся в Милане и завершился победой итальянского клуба (1:0).

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Интер Милан Атлетико Мадрид пресс-конференция Лига чемпионов Атлетико - Интер Симоне Индзаги
Источник УЕФА
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