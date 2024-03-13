СИМЕОНЕ: «Нам предстоит встретиться с одной из лучших команд в Европе»

13 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Атлетико» Мадрид и «Интер».

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне перед игрой сказал:

«Нам предстоит встретиться с, возможно, одной из лучших команд в Европе. Но я верю в своих игроков.

Знаю, что мы проведем хороший матч против великолепного соперника. В этом матче необходима высочайшая концентрация. У кого она будет, тот и добьется победы».

Первый матч состоялся в Милан и завершился победой итальянского клуба (1:0).