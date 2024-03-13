Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СИМЕОНЕ: «Нам предстоит встретиться с одной из лучших команд в Европе»
Лига чемпионов
13 марта 2024, 21:47 | Обновлено 13 марта 2024, 21:59
88
0

СИМЕОНЕ: «Нам предстоит встретиться с одной из лучших команд в Европе»

Главный тренер «Атлетико» дал комментарий к матчу ЛЧ с «Интером»

13 марта 2024, 21:47 | Обновлено 13 марта 2024, 21:59
88
0
СИМЕОНЕ: «Нам предстоит встретиться с одной из лучших команд в Европе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

13 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Атлетико» Мадрид и «Интер».

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне перед игрой сказал:

«Нам предстоит встретиться с, возможно, одной из лучших команд в Европе. Но я верю в своих игроков.

Знаю, что мы проведем хороший матч против великолепного соперника. В этом матче необходима высочайшая концентрация. У кого она будет, тот и добьется победы».

Первый матч состоялся в Милан и завершился победой итальянского клуба (1:0).

По теме:
Атлетико Мадрид – Интер Милан. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФОТО. Сборная уехала. Ребров и Шевченко дали пресс-конференцию на вокзале
ВИДЕО. Джейдон Санчо забил быстрый гол для Боруссии Д дальним ударом
Интер Милан Атлетико Мадрид Лига чемпионов Атлетико - Интер пресс-конференция Диего Симеоне
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

36-летний экс-форвард Шахтера подписал контракт с топ-клубом из Бразилии
Футбол | 13 марта 2024, 21:53 0
36-летний экс-форвард Шахтера подписал контракт с топ-клубом из Бразилии
36-летний экс-форвард Шахтера подписал контракт с топ-клубом из Бразилии

Марсело Морено вновь вернулся в «Крузейро»

Определилась первая половина участниц 1/4 финала в Индиан-Уэллс
Теннис | 13 марта 2024, 07:51 0
Определилась первая половина участниц 1/4 финала в Индиан-Уэллс
Определилась первая половина участниц 1/4 финала в Индиан-Уэллс

Марта Костюк впервые попала в восьмерку сильнейших на этом турнире

Стало известно, какую сумму руководство Зари задолжало игрокам клуба
Футбол | 12.03.2024, 22:30
Стало известно, какую сумму руководство Зари задолжало игрокам клуба
Стало известно, какую сумму руководство Зари задолжало игрокам клуба
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о контрольном матче сборной Украины
Футбол | 13.03.2024, 18:41
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о контрольном матче сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о контрольном матче сборной Украины
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Футбол | 13.03.2024, 06:15
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Мудрик забил супергол в ворота Ньюкасла, 4-й в сезоне АПЛ
ВИДЕО. Мудрик забил супергол в ворота Ньюкасла, 4-й в сезоне АПЛ
11.03.2024, 23:37 19
Футбол
Решающий матч отбора ЧЕ Украина U17 – Словакия U17 прерван. Что случилось?
Решающий матч отбора ЧЕ Украина U17 – Словакия U17 прерван. Что случилось?
12.03.2024, 16:05
Футбол
Украинский вратарь стал звездой хорватских СМИ
Украинский вратарь стал звездой хорватских СМИ
11.03.2024, 21:28 8
Футбол
Шевченко высказался по поводу мобилизации украинских футболистов
Шевченко высказался по поводу мобилизации украинских футболистов
11.03.2024, 17:21 5
Футбол
«Лучший нокаут с момента зарождения бокса». Промоутер оценил удар Джошуа
«Лучший нокаут с момента зарождения бокса». Промоутер оценил удар Джошуа
12.03.2024, 11:51 6
Бокс
Бывший чемпион UFC назвал главную ошибку Нганну в поединке с Джошуа
Бывший чемпион UFC назвал главную ошибку Нганну в поединке с Джошуа
11.03.2024, 18:17
MMA
Большая драма Роналду в Лиге чемпионов Азии. Триллер завершился по пенальти
Большая драма Роналду в Лиге чемпионов Азии. Триллер завершился по пенальти
12.03.2024, 00:05 10
Футбол
Мастерский камбек. Монфис выбил из Индиан-Уэллса чемпиона 2021 года
Мастерский камбек. Монфис выбил из Индиан-Уэллса чемпиона 2021 года
11.03.2024, 23:35 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем