Лига чемпионов13 марта 2024, 21:47 | Обновлено 13 марта 2024, 21:59
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СИМЕОНЕ: «Нам предстоит встретиться с одной из лучших команд в Европе»
Главный тренер «Атлетико» дал комментарий к матчу ЛЧ с «Интером»
13 марта 2024, 21:47 | Обновлено 13 марта 2024, 21:59
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13 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Атлетико» Мадрид и «Интер».
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне перед игрой сказал:
«Нам предстоит встретиться с, возможно, одной из лучших команд в Европе. Но я верю в своих игроков.
Знаю, что мы проведем хороший матч против великолепного соперника. В этом матче необходима высочайшая концентрация. У кого она будет, тот и добьется победы».
Первый матч состоялся в Милан и завершился победой итальянского клуба (1:0).
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