Петер БОШ: «Мы уже показали, что можем добиваться результатов на выезде»

13 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Боруссия» Д и ПСВ.

Главный тренер ПСВ Петер Бош перед игрой сказал:

«Первый матч был очень напряженным. Они нечасто контратаковали, и мы контролировали ход матча, так что в этом отношении жаль, что мы не забили второй гол. Все еще возможно.

В этом сезоне мы уже показали, что можем добиваться результатов на выезде. Вы же видели, как мы контролировали игру, когда владели мячом».

Первый матч состоялся в Эйндховене на стадионе «Филипс» и завершился вничью (1:1).