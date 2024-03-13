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Лига чемпионов
13 марта 2024, 21:37 | Обновлено 13 марта 2024, 21:51
95
0

Петер БОШ: «Мы уже показали, что можем добиваться результатов на выезде»

Главный тренер ПСВ дал комментарий к матчу ЛЧ с Боруссией Д

13 марта 2024, 21:37 | Обновлено 13 марта 2024, 21:51
95
0
Петер БОШ: «Мы уже показали, что можем добиваться результатов на выезде»
Getty Images/Global Images Ukraine. Петер Бош

13 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Боруссия» Д и ПСВ.

Главный тренер ПСВ Петер Бош перед игрой сказал:

«Первый матч был очень напряженным. Они нечасто контратаковали, и мы контролировали ход матча, так что в этом отношении жаль, что мы не забили второй гол. Все еще возможно.

В этом сезоне мы уже показали, что можем добиваться результатов на выезде. Вы же видели, как мы контролировали игру, когда владели мячом».

Первый матч состоялся в Эйндховене на стадионе «Филипс» и завершился вничью (1:1).

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Боруссия Дортмунд пресс-конференция ПСВ Лига чемпионов Боруссия Д - ПСВ Петер Бош
Источник УЕФА
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