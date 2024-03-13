ТЕРЗИЧ: «Надо выйти в следующий раунд. Решать эту задачу предстоит на поле»

13 марта в 22:00 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Боруссия» Д и ПСВ.

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич перед игрой сказал:

«Главное – это то, что к матчу мы подходим с позитивными мыслями. Мы получили на это право благодаря результату первой игры.

Нас ждет великолепный вечер с нашими болельщиками, и мы ждем этого с нетерпением.

Важнее всего – выйти в следующий раунд. Решать эту задачу предстоит на поле, наш сезон далек от завершения».

Первый матч состоялся в Эйндховене на стадионе «Филипс» и завершился вничью (1:1).