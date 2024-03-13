ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла арендовала молодого вингера у Шахтера до конца года

Левый вингер сборной Украины U-19 Антон Глущенко присоединился к полтавской «Ворскле» на правах аренды из донецкого «Шахтера». Срок арендного соглашения рассчитан до конца 2024 года.

В текущем сезоне 19-летний футболист провел 12 игр за «Шахтер» в юношеском чемпионате. В активе Глущенко 5 голов в 12 встречах.

Примечательно, что дебют Антона в главной донецкой команде состоялся в последней встрече сезона 2022/23, когда «Ворскла» победила (2:1).

Новобранец «Ворсклы» уже успел провести свою первую тренировку с основным составом бело-зеленых. Игрок выбрал себе футболку с 24-м номером.