Вильямс ГАЛЛАС: «Не думаю, что Холанд такой, как прежде»

Легендарный французский защитник Вильям Галлас оценил игру Эрлинга Холанда в нынешнем сезоне:

«Не думаю, что Эрлинг Холанд такой же, как прежде. Его игра, рывки, стремление – это не тот несокрушимый Холанд, которого мы видели в «Манчестер Сити» в прошлом году. В прошлом сезоне он бегал и боролся за каждый мяч – он утомлял защитников, потому что оказывал на них огромное давление благодаря своей физической силе. Защитники рядом с ним всегда были начеку.

После травмы его игра поменялась. Он все еще пытается прибавить в скорости после травмы? Может быть. Что-то в Эрлинге Холанде в этом году совсем иное. Если сравнить его с прошлым сезоном, с дебютом в АПЛ, он был совершенно другим. Он боролся, держал мяч.

В прошлом сезоне он был настоящим зверем. Защитники боялись его физической силы, он не давал им ни секунды передышки. Им было трудно играть против кого-то вроде него. В матче против «Ливерпуля» у него было два единоборства с Вирджилом ван Дейком, и он проиграл оба. Один раз он пробил, но Келлехеру было легко с ним справиться.

Возможно, он по-прежнему утомлен. Он пропустил несколько месяцев и после возвращения играл почти в каждом матче «Манчестер Сити». Это нормально, когда энергия падает после долгого отсутствия. Похоже, сейчас ему не помешала бы передышка».