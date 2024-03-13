Новый тренер Полесья: Задача – быть в финале Кубка Украины. И выиграть его
Перед Шищенко поставили задачу выиграть трофей
Новый тренер «Полесья» Сергей Шищенко рассказал о том, что перед ним поставили задачу выиграть Кубок Украины нынешнего сезона.
«Работа в «Полесье» – вызов для меня. Я шел к этому 14 лет. Команда ставит максимальные задачи, президент ставит высокие задачи, очень амбициозная команда. Подобраны хорошие исполнители, поэтому я считаю, что мы в состоянии выполнять задачи. Такой подбор игроков, которых хочет любой тренер».
«Что касается задач, то мы хорошо поговорили с президентом. Мы забрались на вершину таблицы УПЛ, здесь нужно закрепиться. А также дойти до финала Кубка Украины. И выиграть его», – сказал Шищенко.
Житомирская команда в полуфинале Кубка Украины сыграет против «Ворсклы», матч пройдет 4 апреля.
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