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  4. Новый тренер Полесья: Задача – быть в финале Кубка Украины. И выиграть его
Украина. Премьер лига
13 марта 2024, 18:11 |
1651
5

Новый тренер Полесья: Задача – быть в финале Кубка Украины. И выиграть его

Перед Шищенко поставили задачу выиграть трофей

13 марта 2024, 18:11 |
1651
5
Новый тренер Полесья: Задача – быть в финале Кубка Украины. И выиграть его
ФК Полесье. Сергей Шищенко

Новый тренер «Полесья» Сергей Шищенко рассказал о том, что перед ним поставили задачу выиграть Кубок Украины нынешнего сезона.

«Работа в «Полесье» – вызов для меня. Я шел к этому 14 лет. Команда ставит максимальные задачи, президент ставит высокие задачи, очень амбициозная команда. Подобраны хорошие исполнители, поэтому я считаю, что мы в состоянии выполнять задачи. Такой подбор игроков, которых хочет любой тренер».

«Что касается задач, то мы хорошо поговорили с президентом. Мы забрались на вершину таблицы УПЛ, здесь нужно закрепиться. А также дойти до финала Кубка Украины. И выиграть его», – сказал Шищенко.

Житомирская команда в полуфинале Кубка Украины сыграет против «Ворсклы», матч пройдет 4 апреля.

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Сергей Шищенко Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Кубок Украины по футболу
Источник ФК Полесье
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Комментарии 5
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didora
Поживемо - побачемо. М'яч круглий, то все може бути. Треба виходити на поле і ГРАТИ!!!
Ответить
+1
Eugenij.medveduk
Полісся буде третім у чемпіонаті! 
Шищенко це ТОП тренер і він це покаже
Ответить
+1
Gudok
Динамо
Шахтар
Дніпро
Кривбас
Полісся
Ось так буде топ-5
Ответить
0
Jorko
Чекаємо більше. З повагою до Калитвинцева.
Ответить
0
0963691185
Полісся-це ахметова друга команда,я так понімаю...
Ответить
-2
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