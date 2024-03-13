Легенда МЮ призвал Магуайра уйти из команды из-за потери уважения

Легендарный форвард «Манчестер Юнайтед», обладатель Кубка чемпионов-1999 Дуайт Йорк выразил мнение, что защитнику «красных дьяволов» Гарри Магуайру следует перебраться в другой клуб АПЛ.

«Возможно, Гарри Магуайр смотрит на эту ситуацию иначе, но, на мой взгляд, и ежу понятно, что ему нужно уходить из «Манчестер Юнайтед». Он теряет уважение в команде.

Магуайр отлично пришелся бы ко двору в «Астон Вилле». Это большой клуб, и им следует обратить внимание на вариант с Гарри», — отметил Йорк.

Добавим, что в текущем сезоне 31-летний Магуайр принял участие в 23 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.