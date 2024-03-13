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Англия
13 марта 2024, 18:07 | Обновлено 13 марта 2024, 18:25
1114
1

Легенда МЮ призвал Магуайра уйти из команды из-за потери уважения

Дуайт Йорк считает, что защитник пришелся бы ко двору в «Астон Вилле»

13 марта 2024, 18:07 | Обновлено 13 марта 2024, 18:25
1114
1
Легенда МЮ призвал Магуайра уйти из команды из-за потери уважения
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

Легендарный форвард «Манчестер Юнайтед», обладатель Кубка чемпионов-1999 Дуайт Йорк выразил мнение, что защитнику «красных дьяволов» Гарри Магуайру следует перебраться в другой клуб АПЛ.

«Возможно, Гарри Магуайр смотрит на эту ситуацию иначе, но, на мой взгляд, и ежу понятно, что ему нужно уходить из «Манчестер Юнайтед». Он теряет уважение в команде.

Магуайр отлично пришелся бы ко двору в «Астон Вилле». Это большой клуб, и им следует обратить внимание на вариант с Гарри», — отметил Йорк.

Добавим, что в текущем сезоне 31-летний Магуайр принял участие в 23 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Гарри Магуайр Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ трансферы Астон Вилла Дуайт Йорк
Источник Goal.com
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Комментарии 1
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Ron Noiill
Якби якогось нігера так булили як магіка, то вже б усі мавпи Англії верещали як різані про расизм і знову стояли б на колінах перед кожним матчем в честь якогось свого нікому невідомого чорного бога.
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