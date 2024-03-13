ВИДЕО. Звезда женского Арсенала беременная первенцем и уходит из футбола

Защитница лондонского «Арсенала» и сборной Швеции Аманда Илестедт объявила о том, что беременная первенцем.

Своим партнершам по команде 31-летняя Илестедт сообщила радостную новость на теоретическом занятии.

«У Аманды все хорошо, и мы тесно поддерживаем ее на протяжении всего этого нового и захватывающего путешествия. Аманда продолжит заниматься легкими тренировками и поддерживать тесный контакт с нашей медицинской командой по мере развития ее беременности, но теперь она не будет доступна для матчей до тех пор, пока не родит. Все в «Арсенале» хотели бы передать наши теплые поздравления Аманде и ее партнеру Райнеру в преддверии пополнения», – говорится в заявлении лондонского клуба.

Отметим, что Илестедт перешла в «Арсенал» из французского ПСЖ в прошлом году и с тех пор провела за «канонирок» 12 матчей в чемпионате Англии, забив один гол. По итогам 2023 года Аманда попала в число претенденток на завоевание «Золотого мяча».