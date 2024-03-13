Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Звезда женского Арсенала беременная первенцем и уходит из футбола
Англия
13 марта 2024, 17:52 | Обновлено 13 марта 2024, 17:55
1187
0

ВИДЕО. Звезда женского Арсенала беременная первенцем и уходит из футбола

Шведка Аманда Илестедт была номинирована в прошлом году на «Золотой мяч»

13 марта 2024, 17:52 | Обновлено 13 марта 2024, 17:55
1187
0
ВИДЕО. Звезда женского Арсенала беременная первенцем и уходит из футбола
Instagram. Аманда Илестедт

Защитница лондонского «Арсенала» и сборной Швеции Аманда Илестедт объявила о том, что беременная первенцем.

Своим партнершам по команде 31-летняя Илестедт сообщила радостную новость на теоретическом занятии.

«У Аманды все хорошо, и мы тесно поддерживаем ее на протяжении всего этого нового и захватывающего путешествия. Аманда продолжит заниматься легкими тренировками и поддерживать тесный контакт с нашей медицинской командой по мере развития ее беременности, но теперь она не будет доступна для матчей до тех пор, пока не родит. Все в «Арсенале» хотели бы передать наши теплые поздравления Аманде и ее партнеру Райнеру в преддверии пополнения», – говорится в заявлении лондонского клуба.

Отметим, что Илестедт перешла в «Арсенал» из французского ПСЖ в прошлом году и с тех пор провела за «канонирок» 12 матчей в чемпионате Англии, забив один гол. По итогам 2023 года Аманда попала в число претенденток на завоевание «Золотого мяча».

По теме:
Артета не комментирует обвинения в свой адрес. Арсенал все отрицает
Арсенал хочет выкупить контракт вратаря-героя матча Лиги чемпионов
КЛОПП: «Ливерпуль — это раздражающая заноза, от нее никому не избавиться»
беременность Арсенал Лондон
Источник Goal.com
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Талантливый голкипер Динамо заинтересовал два немецких клуба
Футбол | 13 марта 2024, 17:50 2
Талантливый голкипер Динамо заинтересовал два немецких клуба
Талантливый голкипер Динамо заинтересовал два немецких клуба

Даниил Моисеев может перебраться в «Герту» или «Боруссию» Менхенгладбах

GGBET - это новый лицензированный букмекер на рынке Украины
Киберспорт | 12 марта 2024, 19:35 0
GGBET - это новый лицензированный букмекер на рынке Украины
GGBET - это новый лицензированный букмекер на рынке Украины

Букмекер имеет широкую линию на 70+ видов спорта и дисциплин киберспорта

Больше никаких шариков. УЕФА изменит жеребьевку Лиги чемпионов
Футбол | 13.03.2024, 15:49
Больше никаких шариков. УЕФА изменит жеребьевку Лиги чемпионов
Больше никаких шариков. УЕФА изменит жеребьевку Лиги чемпионов
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Футбол | 13.03.2024, 06:15
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось
Футбол | 13.03.2024, 06:30
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Динамо приблизилось
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывший чемпион UFC назвал главную ошибку Нганну в поединке с Джошуа
Бывший чемпион UFC назвал главную ошибку Нганну в поединке с Джошуа
11.03.2024, 18:17
MMA
ВИДЕО. Мудрик забил супергол в ворота Ньюкасла, 4-й в сезоне АПЛ
ВИДЕО. Мудрик забил супергол в ворота Ньюкасла, 4-й в сезоне АПЛ
11.03.2024, 23:37 19
Футбол
Решающий матч отбора ЧЕ Украина U17 – Словакия U17 прерван. Что случилось?
Решающий матч отбора ЧЕ Украина U17 – Словакия U17 прерван. Что случилось?
12.03.2024, 16:05
Футбол
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в АПЛ, в котором он забил гол
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в АПЛ, в котором он забил гол
12.03.2024, 00:50 1
Футбол
Почеттино оценил матч с Ньюкаслом, в котором Мудрик сумел забить крутой гол
Почеттино оценил матч с Ньюкаслом, в котором Мудрик сумел забить крутой гол
12.03.2024, 06:51 1
Футбол
ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после супергола за Челси в ворота Ньюкасла
ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после супергола за Челси в ворота Ньюкасла
12.03.2024, 07:01
Футбол
«Лучший нокаут с момента зарождения бокса». Промоутер оценил удар Джошуа
«Лучший нокаут с момента зарождения бокса». Промоутер оценил удар Джошуа
12.03.2024, 11:51 6
Бокс
Украинский вратарь стал звездой хорватских СМИ
Украинский вратарь стал звездой хорватских СМИ
11.03.2024, 21:28 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем