Ювентус гарантировал себе Клубный ЧМ. Известны 10 команд от Европы

После вылета Наполи из Лиги чемпионов участие в Клубном чемпионате мира-2025 себе гарантировал Ювентус, который стал вторым участником от Италии после Интера.

ФИФА недавно обновила Клубный ЧМ, расширив его до 32-х участников. Европа имеет квоту в 12 команд, уже известны 10 европейских участников: Бавария, Боруссия Дортмунд, Реал, Челси, ПСЖ, Манчестер Сити, Интер, Порту, Бенфика и Ювентус.

Турнир пройдет в июне 2025 года в США.