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Лига чемпионов
13 марта 2024, 17:29 | Обновлено 13 марта 2024, 17:51
783
0

Ювентус гарантировал себе Клубный ЧМ. Известны 10 команд от Европы

Туринцы прошли на обновленный турнир ФИФА

13 марта 2024, 17:29 | Обновлено 13 марта 2024, 17:51
783
0
Ювентус гарантировал себе Клубный ЧМ. Известны 10 команд от Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

После вылета Наполи из Лиги чемпионов участие в Клубном чемпионате мира-2025 себе гарантировал Ювентус, который стал вторым участником от Италии после Интера.

ФИФА недавно обновила Клубный ЧМ, расширив его до 32-х участников. Европа имеет квоту в 12 команд, уже известны 10 европейских участников: Бавария, Боруссия Дортмунд, Реал, Челси, ПСЖ, Манчестер Сити, Интер, Порту, Бенфика и Ювентус.

Турнир пройдет в июне 2025 года в США.

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Источник Sport.ua
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