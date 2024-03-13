Лига чемпионов13 марта 2024, 17:29 | Обновлено 13 марта 2024, 17:51
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Ювентус гарантировал себе Клубный ЧМ. Известны 10 команд от Европы
Туринцы прошли на обновленный турнир ФИФА
13 марта 2024, 17:29 | Обновлено 13 марта 2024, 17:51
783
0
После вылета Наполи из Лиги чемпионов участие в Клубном чемпионате мира-2025 себе гарантировал Ювентус, который стал вторым участником от Италии после Интера.
ФИФА недавно обновила Клубный ЧМ, расширив его до 32-х участников. Европа имеет квоту в 12 команд, уже известны 10 европейских участников: Бавария, Боруссия Дортмунд, Реал, Челси, ПСЖ, Манчестер Сити, Интер, Порту, Бенфика и Ювентус.
Турнир пройдет в июне 2025 года в США.
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