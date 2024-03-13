«Вы что, издеваетесь?» Фесюн прокомментировал слухи о переходе в Шахтер

Вратарь ковалевского «Колоса» Кирилл Фесюн прокомментировал слухи о переходе в донецкий «Шахтер».

– Можете ли подтвердить информацию, что вы уже прошли медобследование в «Шахтере», и что клубы договорились о вашем переходе летом?

– Я игрок футбольного клуба «Колос» Ковалевка.

– То есть отрицаете?

– Вы что, издеваетесь? Откройте сайт УПЛ и все увидите.

На сайте УПЛ Кирилл Фесюн заявлен как игрок «Колоса».

В сезоне 2023/24 Кирилл Фесюн провел 19 матчей в УПЛ, пропустив 14 голов. В 10 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря молодежной сборной Украины в 600 тысяч евро.