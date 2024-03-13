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  4. «Вы что, издеваетесь?» Фесюн прокомментировал слухи о переходе в Шахтер
Украина. Премьер лига
13 марта 2024, 16:52 | Обновлено 13 марта 2024, 17:04
1672
3

«Вы что, издеваетесь?» Фесюн прокомментировал слухи о переходе в Шахтер

Вратарь «Колоса» не подтвердил инсайдерскую информацию

13 марта 2024, 16:52 | Обновлено 13 марта 2024, 17:04
1672
3
«Вы что, издеваетесь?» Фесюн прокомментировал слухи о переходе в Шахтер
ФК Колос. Кирилл Фесюн

Вратарь ковалевского «Колоса» Кирилл Фесюн прокомментировал слухи о переходе в донецкий «Шахтер».

– Можете ли подтвердить информацию, что вы уже прошли медобследование в «Шахтере», и что клубы договорились о вашем переходе летом?

– Я игрок футбольного клуба «Колос» Ковалевка.

– То есть отрицаете?

– Вы что, издеваетесь? Откройте сайт УПЛ и все увидите.

На сайте УПЛ Кирилл Фесюн заявлен как игрок «Колоса».

В сезоне 2023/24 Кирилл Фесюн провел 19 матчей в УПЛ, пропустив 14 голов. В 10 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря молодежной сборной Украины в 600 тысяч евро.

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трансферы Шахтер Донецк трансферы УПЛ Колос Ковалевка Кирилл Фесюн
Источник Трибуна
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Комментарии 3
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football killer
а що він мав казати? очевидно він не може про це казати поки не буде офіційно повідомлено. Уявляю як Холланд до офіційного представлення скаже що так, це правда. 
Це питання які ніколи не отримають відповіді. Дико таке запитувати
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+2
ZANREGENT1993
Где то я подобное слышал
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0
Лига конференций без динамо
Ну до конца сезона поиграет ещё за Колос, а потом к чемпиону действующему и будущему присоединится всё на изи 
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0
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