«Вы что, издеваетесь?» Фесюн прокомментировал слухи о переходе в Шахтер
Вратарь «Колоса» не подтвердил инсайдерскую информацию
Вратарь ковалевского «Колоса» Кирилл Фесюн прокомментировал слухи о переходе в донецкий «Шахтер».
– Можете ли подтвердить информацию, что вы уже прошли медобследование в «Шахтере», и что клубы договорились о вашем переходе летом?
– Я игрок футбольного клуба «Колос» Ковалевка.
– То есть отрицаете?
– Вы что, издеваетесь? Откройте сайт УПЛ и все увидите.
На сайте УПЛ Кирилл Фесюн заявлен как игрок «Колоса».
В сезоне 2023/24 Кирилл Фесюн провел 19 матчей в УПЛ, пропустив 14 голов. В 10 поединках ему удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря молодежной сборной Украины в 600 тысяч евро.
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