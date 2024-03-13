Барселона отказалась от футболиста МЮ из-за его уголовного прошлого

Каталонская «Барселона» решила дистанцироваться от переговоров по возможному трансферу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда.

По данным ESPN, в стане «блау-гранас» обеспоены ситуацией с уголовным делом, которое год назад было возбуждено против игрока в связи с обвинениями в попытке изнасилования, нападении, принуждении и контролирующем поведении по отношению к своей девушке. Несмотря на то, что Мейсон был полностью оправдан, как говорится, «осадочек» остался…

Теперь отпустить на полноценный контракт Гринвуда в какой-то клуб становится сложной задачей для «красных дьяволов». Не помогает и хорошая статистика выступлений Мейсона в аренде в «Хетафе» – на счету хавбека 26 матчей во всех турнирах, в которых было забито 8 мячей и отдано 5 голевых передач.