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Испания
13 марта 2024, 17:23 |
542
0

Барселона отказалась от футболиста МЮ из-за его уголовного прошлого

У Мейсона Гринвуда хорошая статистика выступлений в аренде в «Хетафе»

13 марта 2024, 17:23 |
542
0
Барселона отказалась от футболиста МЮ из-за его уголовного прошлого
Getty Images/Global Images Ukraine. Мейсон Гринвуд

Каталонская «Барселона» решила дистанцироваться от переговоров по возможному трансферу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда.

По данным ESPN, в стане «блау-гранас» обеспоены ситуацией с уголовным делом, которое год назад было возбуждено против игрока в связи с обвинениями в попытке изнасилования, нападении, принуждении и контролирующем поведении по отношению к своей девушке. Несмотря на то, что Мейсон был полностью оправдан, как говорится, «осадочек» остался…

Теперь отпустить на полноценный контракт Гринвуда в какой-то клуб становится сложной задачей для «красных дьяволов». Не помогает и хорошая статистика выступлений Мейсона в аренде в «Хетафе» – на счету хавбека 26 матчей во всех турнирах, в которых было забито 8 мячей и отдано 5 голевых передач.

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Мейсон Гринвуд Хетафе аренда игрока трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ Барселона Манчестер Юнайтед
Источник ESPN
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