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Major League Soccer
13 марта 2024, 16:50 |
127
0

Тренер Интер Майами: «Месси так же хочет побеждать, как и в Барселоне»

Херардо Мартино отметил большое влияние аргентинца на MLS

13 марта 2024, 16:50 |
127
0
Тренер Интер Майами: «Месси так же хочет побеждать, как и в Барселоне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Херардо Мартино и Лионель Месси

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино не удивлен влиянием, которое Лионель Месси оказал на MLS. При этом, по утверждению наставника, аргентинец так же хочет продолжать побеждать, как это было во времена его выступлений в «Барселоне».

«На протяжении всей своей карьеры игроки номер один сохраняют свой стиль игры и стремление к победе, независимо от того, где они играют. Это и основная черта Лео. Я не говорю, что меня это удивляет, поскольку ранее я с ним работал в «Барселоне» и сборной Аргентины, но сегодня я все еще вижу так же, как и в первый раз в «Барсе», огромное желание выигрывать все, что попадается на его пути», – отметил Мартино.

Добавим, что с момента перехода в «Интер Майами» летом прошлого года Месси забил 15 голов и отдал 6 результативных передач, завоевав Кубок Лиги.

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Лионель Месси Херардо Мартино Major League Soccer (MLS)
Источник Goal.com
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