Артета не комментирует обвинения в свой адрес. Арсенал все отрицает
Конфликт между двумя тренерами
После ответного матча плей-офф Лиги чемпионов наставник «Порту» Серджиу Консейсау обвинил тренера «Арсенала» Микеля Артету в том, что тот на испанском языке оскорбил одного из членов его семьи, который уже умер.
Артета после матча отказался это комментировать: «Без комментариев, большое спасибо».
Однако в лондонском клубе заверили, что испанский тренер никого не оскорблял и ничего в адрес семьи Консайсау не говорил.
«Арсенал» по итогам двух матчей обыграл соперника и прошел дальше после победы в серии пенальти.
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