Артета не комментирует обвинения в свой адрес. Арсенал все отрицает

После ответного матча плей-офф Лиги чемпионов наставник «Порту» Серджиу Консейсау обвинил тренера «Арсенала» Микеля Артету в том, что тот на испанском языке оскорбил одного из членов его семьи, который уже умер.

Артета после матча отказался это комментировать: «Без комментариев, большое спасибо».

Однако в лондонском клубе заверили, что испанский тренер никого не оскорблял и ничего в адрес семьи Консайсау не говорил.

«Арсенал» по итогам двух матчей обыграл соперника и прошел дальше после победы в серии пенальти.