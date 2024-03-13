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  4. Артета не комментирует обвинения в свой адрес. Арсенал все отрицает
Лига чемпионов
13 марта 2024, 17:14 |
1184
0

Артета не комментирует обвинения в свой адрес. Арсенал все отрицает

Конфликт между двумя тренерами

13 марта 2024, 17:14 |
1184
0
Артета не комментирует обвинения в свой адрес. Арсенал все отрицает
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

После ответного матча плей-офф Лиги чемпионов наставник «Порту» Серджиу Консейсау обвинил тренера «Арсенала» Микеля Артету в том, что тот на испанском языке оскорбил одного из членов его семьи, который уже умер.

Артета после матча отказался это комментировать: «Без комментариев, большое спасибо».

Однако в лондонском клубе заверили, что испанский тренер никого не оскорблял и ничего в адрес семьи Консайсау не говорил.

«Арсенал» по итогам двух матчей обыграл соперника и прошел дальше после победы в серии пенальти.

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Сержиу Консейсау Порту Арсенал - Порту Арсенал Лондон Лига чемпионов Микель Артета
Источник Sky Sports
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