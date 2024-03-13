В Полесье оценили нового наставника: «У него 14 лет тренерской карьеры»

Спортивный директор «Полесья» Владимир Тесля рассказал об уходе из команды наставника Юрия Калитвинцева и назначении тренером Сергея Шищенко.

«Между нами с Юрием Николаевичем было полное доверие, не было никакого дискомфорта. Клуб и я лично полностью поддерживали тренера, имевшего полное доверие со стороны президента. Мы должны с уважением отнестись к поступку тренера, ведь далеко не каждый человек может принять такое волевое решение. Юрий Николаевич не словом, а делами сделал историю и вписал в нее свое имя. Но спортивная судьба и спортивная жизнь — она такая».

«Сергей Шищенко – человек, которого мы хорошо знаем, которого мы понимаем. Нам ясна его философия футбола — атакующая сбалансированная игра. У Сергея Юрьевича хороший опыт тренерской работы — 14 лет. А это и донецкий «Металлург», и «Шахтер». В том числе с молодыми игроками, что для нас сейчас актуально. Клубу очень импонирует его стиль игры, он хорошо знает команду изнутри».

«Кроме этого у него еще одно преимущество — он совсем не новый человек для Житомира», – сказал Тесля.