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  4. В Полесье оценили нового наставника: «У него 14 лет тренерской карьеры»
Украина. Премьер лига
13 марта 2024, 16:30 |
1307
0

В Полесье оценили нового наставника: «У него 14 лет тренерской карьеры»

Тесля рассказал о назначении Шищенко

13 марта 2024, 16:30 |
1307
0
В Полесье оценили нового наставника: «У него 14 лет тренерской карьеры»
ФК Полесье. Сергей Шищенко

Спортивный директор «Полесья» Владимир Тесля рассказал об уходе из команды наставника Юрия Калитвинцева и назначении тренером Сергея Шищенко.

«Между нами с Юрием Николаевичем было полное доверие, не было никакого дискомфорта. Клуб и я лично полностью поддерживали тренера, имевшего полное доверие со стороны президента. Мы должны с уважением отнестись к поступку тренера, ведь далеко не каждый человек может принять такое волевое решение. Юрий Николаевич не словом, а делами сделал историю и вписал в нее свое имя. Но спортивная судьба и спортивная жизнь — она такая».

«Сергей Шищенко – человек, которого мы хорошо знаем, которого мы понимаем. Нам ясна его философия футбола — атакующая сбалансированная игра. У Сергея Юрьевича хороший опыт тренерской работы — 14 лет. А это и донецкий «Металлург», и «Шахтер». В том числе с молодыми игроками, что для нас сейчас актуально. Клубу очень импонирует его стиль игры, он хорошо знает команду изнутри».

«Кроме этого у него еще одно преимущество — он совсем не новый человек для Житомира», – сказал Тесля.

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Владимир Тесля Полесье Житомир Юрий Калитвинцев Сергей Шищенко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Полесье
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